Bis Ende Juni könne jeder Mensch in Österreich, der sich impfen lassen wolle, auch geimpft werden – zumindest mit der ersten Dosis. So verkündete es Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer "Sonder-ZiB" im ORF. Dass sich das nicht ganz ausgehen würde, zeigten bereits Anfang Juni Prognosen aus den verschiedenen Bundesländern. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Einmal, zweimal oder keinmal?

In welchem Bundesland leben Sie? Wie zufrieden waren Sie mit der Organisation? Falls Sie noch nicht geimpft sind: Haben Sie bereits einen Termin? (aan, 30.6.2021)