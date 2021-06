Die mutmaßliche Ermordung eines 13-jährigen Mädchens in Wien am vergangenen Wochenende beschäftigt ganz Österreich. Was wir bisher über den Fall wissen und wieso die Tat eine heftige Debatte über Asylverfahren und die Sicherheit in der Bundeshauptstadt ausgelöst hat, erklären uns Jan Michael Marchart und Michael Völker vom STANDARD. (red, 29.6.2021)

Über den Podcast: "Thema des Tages" ist der Nachrichtenpodcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe – von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at