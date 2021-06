Duolingo will an die Börse. Foto: standard/red

Die Sprachlern-App Duolingo peilt einen Börsengang in den USA an. Die Notierung sei für die Technologiebörse Nasdaq geplant, teilt das in Pittsburgh ansässige Unternehmen mit. Die Firma wurde 2011 gegründet. Bei der letzten Finanzierungsrunde wurde das Unternehmen mit 2,4 Milliarden Dollar bewertet. In den ersten drei Monaten betrug der Umsatz von Duolingo 55,4 Millionen Dollar bei einem Verlust von 13,5 Millionen Dollar.

Das Unternehmen besteht aus 400 Personen und wurde unter anderem von dem Erfinder von Captcha Luis von Ahn mitgegründet. Der Großteil seiner Einnahmen entsteht durch Abonnements. Zudem spielt die App auch Werbung aus. Im Jahr 2020 erwirtschaftete es einen Umsatz von rund 161 Millionen US-Dollar – und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr, wo er noch rund 71 Millionen Dollar betrug. (red, APA/Reuters, 29.6.2021)