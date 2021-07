Campingplätze im Burgenland

Das Burgenland hat für jeden Camper den richtigen Platz, egal ob mit festem Dach über dem Wohnwagen für Dauergäste oder für Individualisten.

Campingplatz Rauchwart

Was für ein herrliches Gelände! Rund um den See gibt es breite Liegewiesen, in den See ragen Stege. Badevergnügen pur. Und für die Verpflegung ist auch gesorgt. Es gibt ein Restaurant am Platz, ein Kaufhaus mit dem Wichtigsten für ein einfaches, aber entbehrungsloses Leben. Sogar frischen Fisch kann man hier kaufen.

Campingplatz Rauchwart, 7535 Rauchwart, Mai bis September, Tel.: 0664/144 37 30



Natur-Badeparadies-Burg

Diesen Campingplatz darf man getrost einen Geheimtipp nennen. Er ist wunderschön und günstig. Dauercamper zahlen im Monat 130 Euro, die Standgebühr für ein Zelt liegt bei 6 Euro am Tag. Und das alles direkt am See mit guter Infrastruktur – und dazu gehören wohl auch die Heurigen in der Umgebung.

Campingplatz Burg, 7473 Hannersdorf, Mitte Mai bis Mitte September, Tel.: 0680/242 84 94



Campingplatz Sonnenwaldbad

Einer der schönsten Campingplätze rund um den Neusiedler See liegt gar nicht direkt am See, sondern einige Kilometer entfernt, in Donnerskirchen. Zum Baden fährt man entweder mit dem Rad an den See – hin geht es eh bergab –, oder man bleibt im Camp am Pool.

Campingplatz Sonnenwaldbad, 7082 Donnerskirchen, Mai bis September, Tel.: 02683/8670



Eichenwald Weine

Rund zehn Stellplätze bietet das Weingut Eichenwald seinen Gästen an. Es ist also kein klassischer Campingplatz, sondern wirklich nur ein Stellplatz, dafür aber inmitten der Weinberge. Stromanschluss ist vorhanden und natürlich die direkte Anbindung an den Weinkeller.

Stellplatz Eichenwald Weine, 7312 Horitschon, ganzjährig, Tel.: 02610/423 21



St.-Martins-Therme

Die bekannte Therme im Osten den Neusiedler Sees empfängt die Gäste nicht nur luxuriös im Hotel, sondern gern auch recht schlicht auf einem der Stellplätze. Die Rezeption und die Thermenlandschaft sind aber für alle Gäste zuständig bzw. benutzbar. Ideal für Individualisten.

Caravan-Stellplatz St.-Martins-Therme, 7132 Frauenkirchen, ganzjährig, Tel.: 02172/205 00