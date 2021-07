"Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit, Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit, lalala." Foto: getttyimages/istockfoto/evgenyatamanenko

Über Geschmäcker lässt sich nicht streiten, schon gar nicht mit Kindern. Dabei haben die oft einen besonders schlechten Geschmack – gerade wenn es um Serien geht. Kannte man zum Beispiel selbst aus der eigenen Kindheit die pfiffige Bibi Blocksberg samt emanzipierter Mutter Barbara noch als Hexe, die auf ihrem treuen Besen Kartoffelbrei umherflog, tut man sich mittlerweile schwer, sie wiederzuerkennen. Bibi hält sich nun meistens mit Freundin Tina am Pferdehof auf und hat den guten alten Besen gegen die Stute Sabrina getauscht. Es geht hauptsächlich um Pferde, hübsche Jungs und pubertäre Irrungen und Wirrungen. Eine Entwicklung, mit der auch Elfie Donelly, Bibis Schöpferin, die einst die Rechte an der Figur verkaufte, wenig anfangen kann. Wie dem auch sei, den Kindern gefällt's, und so ist man auch als Elternteil gefangen im Bibi-und-Tina-Universum.

Was habt ihr mit Bibi gemacht?! KinoCheck Familie

Doch nicht nur am virtuellen Pferdehof leiden Eltern. "Ich hasse 'Ninjago'", so lautet der knappe Kommentar einer leidgeprüften Kollegin zum Thema. Sie kann sich nicht so gut mit dem seriengewordenen Lego-Spielzeug, den Ninjameistern des Spinjitzu, anfreunden. Ihr Sohn leider schon. Und die schlimmste Nachricht: Es gibt bereits 180 Folgen, ein Ende ist nicht in Sicht.

Für welche nervige Serie können sich Ihre Kinder begeistern?

Welche Titelmelodie können Sie, wenn auch sehr ungern, fehlerfrei mitsingen? Welche Figur finden Sie besonders furchtbar? Und welche Serien haben Sie einst geschaut, die Ihre Eltern schrecklich fanden? Erzählen Sie im Forum! (aan, 15.7.2021)