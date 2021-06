Laura J. von Lightning Cosplay schlüpft in die Rolle der "Fury" aus "Darksiders". Foto: Lightning Cosplay

Sich endlich wieder offline mit Gleichgesinnten auf einem Großevent treffen – das soll die Vienna Comic Con 2021 ermöglichen, die nach der Corona-Pause im Vorjahr dieses Jahr am 20. und 21. November wieder in der Messe Wien stattfinden wird. Die ersten Stargäste der Messe wurden bereits Anfang Juni bekanntgegeben – allen voran Christopher Lambert, der nicht zuletzt durch durch seine Rolle als Highlander (1986) und als Raiden in der ersten "Mortal Kombat"-Verfilmung einen gewissen Kultstatus genießt (der STANDARD berichtete). Nun gaben die Veranstalter weitere Namen der internationalen Gästeliste bekannt.

Tom Hopper: Der große Mann aus der "Umbrella Academy"

So wird auch der britische Schauspieler Tom Hopper der Messe beiwohnen, der zuletzt durch seine Rolle als Luther in der Netflix-Serie "Umbrella Academy" – basierend auf den gleichnamigen Comics von My-Chemical-Romance-Sänger Gerard Way – in der breiteren Masse bekannt wurde.

Doch auch Hoppers restliche Filmografie ist durchaus beachtlich: Zuvor spielte er 2010 in der britischen Serie "Merlin", 2014 im "Schatzinsel"-Prequel "Black Sails" und 2017 in der HBO-Serie "Game of Thrones" in der Rolle des Dickon Tarly. Weiters trat er im Film "Terminator: Dark Fate" und in der jüngsten "Doctor Who"-Serie auf.

Miguel Díaz: Ein Spanier im Schlumpfdorf

Noch stärker mit dem Kernthema des Events ist Miguel Díaz Vizoso verknüpft: Denn der 1969 geborene Spanier wurde vor über 20 Jahren vom Studio Peyo angeheuert, um am "Schtroumpf Magazine" zu arbeiten und eine Handlung für die Schlumpfstory "Un enfant chez les Schtroumpfs" ("Ein Kind bei den Schlümpfen") zu entwerfen. Zuvor hatte er Gags für die "Rantanplan"-Comics gezeichnet.

Lightning Cosplay: Gaming-Charaktere im echten Leben

Und schließlich wird auch das Cosplayer-Ensemble auf der Vienna Comic Con 2021 durch die deutschen Cosplayer von Lightning Cosplay erweitert. Seit dem Jahr 2012 faszinieren sie das Publikum durch detailreiche Kostüme, die an bekannte Gaming-Franchises wie "The Elder Scrolls", "Monster Hunter", "The Witcher" oder "Darksiders" angelehnt sind. In dieser Funktion haben sie bereits mit großen Namen der Gaming-Branche zusammengearbeitet, darunter Blizzard, Bethesda, Square Enix, THQ Nordic und Capcom.

Zudem haben die Cosplayer bereits zahlreiche Conventions besucht, bei denen sie ihr Wissen auf Panels und in Workshops teilen. (red, 29.6.2021)