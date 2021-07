Film ab! Foto: www.corn.at Heribert CORN

Die Kinos sind wieder offen, die Patschen durch echtes Schuhwerk getauscht. Ob Sommerkino im Freien oder im klimatisierten, dunklen Kinosaal – endlich kann man wieder abseits der eigenen vier Wände Filme auf der großen Leinwand und mit perfektem Sound erleben. Mittlerweile – so man das möchte – auch ohne Maske, zumindest außerhalb von Wien.

Wie ist das bei Ihnen?

Sehen Sie Ihre Filme noch daheim, oder haben Sie den einen oder anderen auch schon im Kino gesehen? Stimmen Sie ab!

Welchen Film haben Sie im Kino angeschaut? Was macht das Kinoerlebnis so besonders? Tragen Sie Maske auch dort, wo es nicht mehr verpflichtend ist? Und wenn Sie noch nicht im Kino waren – was sind Ihre Gründe? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 29.7.20201)