Bereits am vergangenen Donnerstag war ein schweres Hagelunwetter über den Raum Linz gezogen und verursachte dabei zahlreiche Schäden. Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/TEAM

Linz – Der Dienstag dürfte im Südosten Österreichs der bislang heißeste Tag des Jahres sein. Die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) warnen jedoch vor starken Gewittern an der Alpennordseite, in den Abendstunden besteht im Norden die Gefahr von schweren Sturmböen und Hagel.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) hat für Dienstagabend eine Hagelwarnung für den Raum Linz ausgesprochen. Die Stadt Linz hat deshalb drei Tiefgaragen im Neuen Rathaus, beim Kunstmuseum Lentos und in der Solar City bis Mittwochfrüh kostenlos zur Verfügung gestellt. Zwischen 16 und 18 Uhr können die Autos in den drei städtischen Einrichtungen mit insgesamt 650 Plätzen gratis eingestellt werden. Ab Mittwoch, 8 Uhr sind wieder Gebühren fällig.

Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) appellierten an private Betreiber von Tiefgaragen und Parkhäusern, ebenfalls für die Zeit der neu gemeldeten Unwetter ihre Schranken gebührenfrei zu öffnen. Erst vergangenen Donnerstag hatte Hagel mit zum Teil tennisballgroßen Körnern vor allem über dem Süden der Stadt unzählige Fahrzeuge schwer demoliert.

Weitere Unwetter im Katastrophengebiet

Indes dauert der Katastrophenhilfseinsatz der niederösterreichischer Feuerwehren nach dem Unwetter vom vergangenen Donnerstag an. In Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) waren lokale KHD-Einheiten am Dienstag an der Arbeit. Schrattenberg gilt wie Allentsteig (Bezirk Zwettl) seit dem Wochenende als Katastrophengebiet. In beiden Orten waren am Donnerstagabend verheerende Hagelunwetter niedergegangen. Körner mit einem Durchmesser von rund fünf Zentimetern hatten hunderte Hausdächer durchlöchert. Schrattenberg wurde am Freitag zudem von einem erneuten Unwetter getroffen, das in Objekten mit kaputter Dachkonstruktion für Überschwemmungen sorgte.

Kaum seien die mehr als 500 teils stark beschädigten Hausdächer in Schrattenberg und Allentsteig provisorisch gesichert, drohe bereits das nächste Ungemach, teilte das Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich mit. Die Wettermodelle der Zamg würden ab dem Nachmittag wieder heftige Unwetter im nördlichen Niederösterreich prophezeien. (APA, 29.6.2021)