Die niederländische Nationalelf war im Achtelfinale überraschend an Tschechien gescheitert

Frank de Boer ist nicht mehr Oranje-Trainer. Foto: imago images/PA Images

Frank de Boer hat seine Konsequenzen aus dem blamablen Achtelfinal-Aus der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft gezogen und ist als Bondscoach zurückgetreten. Das teilte der Verband KNVB am Dienstag mit.



De Boer hatte die Elftal nach dem Abgang von Ronald Koeman zum FC Barcelona erst im September 2020 übernommen. Der Ex-Ajax-Trainer stand von Anfang an in der Kritik. Ihm wurde vorgeworfen, sein Fußball sei nicht attraktiv genug. 2021 sorgte er mit der WM-Quali-Niederlage in der Türkei und einer Systemumstellung für Gesprächsstoff.

Der EM-Auftakt gelang aber. Oranje feierte in drei Gruppenspielen drei Siege, darunter ein 2:0 gegen Österreich. Am Sonntag folgt dann aber die kalte Dusche: Nach Rot gegen Matthijs De Ligt zerfiel die Niederlande. Underdog Tschechen gewann 2:0. (sid, red, 29.6.2021)