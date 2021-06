Kriminalität im wachsenden Wien

Trotz steigender Bewohnerzahl sinken die bei der Polizei angezeigten Fälle in Wien: 2018 waren es laut Kriminalstatistik so wenige, wie seit 19 Jahren nicht, nach einem leichten Plus 2019 (um 2,6 Prozent) brachte das Corona-Jahr 2020 einen starken Rückgang (-12,2 Prozent) auf insgesamt 152.478 angezeigte Fälle. Das Minus bei Suchtmitteldelikten lag knapp über dem Schnitt, Vermögensdelikte verschiedener Art (Raub, Taschendiebstahl etc.) gingen massiv zurück, Gewaltdelikte weniger (-6,2 Prozent). Die Zahl angezeigter Vergewaltigungen blieb mit 318 Fällen etwa gleich (2019: 323), ebenso jene der vollzogenen Tötungsdelikte: 2020 waren es 15, im Jahr davor 16. Das Risiko, in Wien Opfer eines Tötungsdelikts zu werden, ist seit den 1970ern stark gesunken.

Auch die Gesamtzahl gerichtlicher Verurteilungen sinkt. 43 Prozent aller österreichweiten Verurteilungen – ein über die Jahre in etwa gleichbleibender Anteil – fallen laut Statistik Austria in den Sprengel des Oberlandesgerichts Wien, wobei dieser auch Gerichte in Niederösterreich und dem Burgenland umfasst. Mit einer gewissen Schwankung in etwa auf gleichem Niveau geblieben ist in den vergangenen Jahren die Zahl der verurteilten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung: Im Jahr 2016 waren es 448, die Zahl stieg bis 2018 auf 526, sank 2019 wieder auf 485. In diese Deliktgruppe fallen beispielsweise Urteile wegen Vergewaltigungen. Vor fünf Jahren gab es deswegen 48 Verurteilungen im Sprengel des OLG Wien, 2019 waren es 46. Hier zeigt sich eine große Diskrepanz zu den deutlich höheren Anzeigenzahlen, wie sie in der – eingangs zitierten – polizeilichen Kriminalstatistik aufscheinen. (spri)