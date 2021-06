Eine fatale Entscheidung, Big Manni, Terra Mater, Live by Night, Eltern eines Amokläufers, A Breath Away – dazu die Radiotipps

Fritz Karl, Aglaia Szyszkowitz, Caroline Peters und Samuel Finzi in "Seitensprung mit Freunden", 20.15 Uhr, 3sat.

Foto: ZDF / ARD Degeto / Stefan Erhard

20.15 POLIZEIALLTAG

Eine fatale Entscheidung (Le petit lieutenant, F 2015, Xavier Beauvois)Der junge Polizist Antoine tritt gleich nach seiner Ausbildung seinen Dienst in der Pariser Mordkommission an, Kommissarin Caroline nimmt ihn unter ihre Fittiche. Ihre Beziehung wird auf eine harte Probe gestellt, denn bei Antoines erstem Fall gegen eine russische Mörderbande führt eine Entscheidung zur Veränderung des Lebens des Teams. Bis 22.05, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Alkohol – Der globale Rausch Andreas Pichler geht unseren Trinkgewohnheiten auf den Grund. Er spricht mit Suchtexpertinnen, Alkoholproduzenten, Neurowissenschaftern, Psychotherapeutinnen, Ärzten und ehemaligen Trinkern wie dem Journalisten und langjährigen ORF-Korrespondenten Lorenz Gallmetzer. Bis 21.45, ORF 1

20.15 BEZIEHUNGSWEISE

Seitensprung mit Freunden (D 2016, Markus Herling) Was tun, wenn nach jahrelanger Beziehung die Luft raus ist? Was, wenn die eigene Frau plötzlich auf die Idee kommt, durch Sex mit den besten Freunden neuen Schwung in die Ehe zu bringen? Findet man dadurch die Leidenschaft wieder, stößt man an seine moralischen Grenzen? Samuel Finzi, Aglaia Szyszkowitz, Fritz Karl, Caroline Peters suchen Antworten. Bis 21.45, 3sat

20.15 KAPITAL

Big Manni (D 2019, Niki Stein)Manfred Brenner, als Hersteller von Fassadenfarbe ein regional erfolgreicher Unternehmer, hat ein Tief. Aber mit seiner frischgegründeten Firma Flowtex wird er den großen Durchbruch schaffen, glaubt er. Der große Erfolg bleibt aus, er spielt auf Zeit und arbeitet mit Aufträgen, die gar nicht existieren, häuft Kredite an und lebt luxuriös. Bis dann doch jemand genauer hinschaut. Angelehnt an den realen Aufstieg und Fall der Firma Flowtex. Mit Hans-Jochen Wagner. Bis 21.45, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Galápagos – Gefangen im Paradies (2/2) Hier leben Riesenschildkröten, gewaltige flugunfähige Kormorane und Finken, die nur als Vampire überleben können. Ihre Anpassungsfähigkeit bewirkt aber auch, dass sie die Inseln nicht mehr verlassen können. Bis 21.10, Servus TV

21.55 MAFIA-GANGSTER

Live by Night (USA 2016, Ben Affleck) Ben Affleck nimmt es mit den mächtigsten Mafiabossen auf und spielt den Sohn eines Polizeichefs, der sich für die kriminelle Seite entschieden hat. Bis 23.55, ORF 1

22.05 DOKUMENTATION

Eltern eines Amokläufers Amokläufe in Schulen betreffen auch die Eltern der Täter, die mit einer furchtbaren Tatsache konfrontiert werden: Ihr Kind hat andere Menschen getötet. Bis 23.05, Arte

23.10 NEBELIG

A Breath Away (Dans la brume, F 2018, Daniel Roby) Nach einem Erdbeben legt sich ein mysteriöser tödlicher Nebel über Paris, Überlebende verschanzen sich in oberen Stockwerken, doch der Nebel steigt und steigt und steigt. Bis 00.40, Servus TV