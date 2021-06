Frankreich, Deutschland und laut Apple, Großbritannien.

Der Eurovision Song Contest liegt hinter uns, die Fußball Europameisterschaft rückt ihrem Höhepunkt näher und am 23. Juli gibt es den Startschuss für die Olympischen Spiele in Tokio, Japan. Damit Apple-Watch-Träger ihre Verbundenheit zu ihrer Nation auch am Handgelenk kundtun können, hat der iPhone-Hersteller am Mittwoch 22 neue Bänder für seine Smartwatch vorgestellt.

Watchface im Flaggen-Stil



Passend zu den neuen Sportbändern werden auch Watchfaces erscheinen, die zum Download bereitstehen werden. Die Designs basieren auf den Flaggen der Länder, vertreten sind Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Italien, Jamaika, Japan, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Russland, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden und USA. Eine österreichische Version wird es nicht geben.

Sieht aus wie Österreich, ist aber Kanada. Daneben China und Dänemark. Foto: Apple

Die limitierte Länder-Version kostet 50 Euro und kann seit Dienstag im Online-Shop von Apple bestellt werden – auch in Österreich. (hsu, 29.6.2021)