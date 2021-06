Links

Die Apokalypse an der Steinigen Tunguska

Am 30. Juni 1908 verwüstete ein Eindringling aus dem All ein riesiges Gebiet mitten in der sibirischen Taiga. Der Asteroid Day soll Bewusstsein für die kosmische Bedrohung schaffen.

Hraschina: Der Grundstein der wissenschaftlichen Meteoritenforschung

Das Naturhistorische Museum würdigt den bedeutenden Meteoritenfall mit einer Installation von Originalskizzen aus dem Jahr 1751 und einer künstlerischen Darstellung des Meteoriten

Eisenmeteorit bei Innsbruck gefunden

Die Universität Innsbruck meldet eine wissenschaftliche Sensation: Noch nie zuvor war in Österreich ein Eisenmeteorit gefunden worden. Der Finder bleibt anonym.

Die Fingerabdrücke des Dino-Killers

Forscher weisen im Chicxulub-Krater an der Grenze zwischen Kreide und Paläogen die Überreste des Asteroiden nach, der zwei Drittel aller Arten ausgelöscht hat.

Die Suche nach dem Stein aus dem All

Nach dem Erscheinen eines Feuerballs über Mitteleuropa machten sich ein paar Unverdrossene auf die Suche nach den Meteoritenbruchstücken.

Der Meteoritenrausch am Bielersee

Die Schweiz schenkt Österreich ein Stück des Twannberg-Meteoriten. Durch gezielte Suchkampagnen konnte das Streufeld des eiszeitlichen Meteoritenfalls rekonstruiert werden.

Galb Inal: Wo der Vollmond immer scheint

Die umfangreiche Kollektion von Mondgesteinen des Naturhistorischen Museums in Wien ist neuerdings um ein Prachtexemplar reicher.

Jäger des verlorenen Mondstaubs

Nach den Apollo-Missionen verschenkten die USA Mondgestein an die Nationen der Welt. Zahlreiche Exemplare verschwanden. Anwalt Joseph Gutheinz spürt sie wieder auf.

Gute Geschäfte mit außerirdischem Gestein

Der internationale Handel mit Meteoriten boomt. Doch das verleitet offenbar zu unlauteren Methoden.

Als in Oberösterreich ein Stein vom Himmel fiel

Vor 250 Jahren stürzte in Mauerkirchen mit "gewaltigem Krachen" Österreichs ältester und größter Meteorit herab.

Ein Himmelsgeschenk für Österreich

Die Republik Aserbaidschan schenkt dem Naturhistorischen Museum zu ihrem Hundert-Jahr-Jubiläum einen seltenen Eisenmeteoriten.

Meteoriten als Boten vom Anbeginn des Sonnensystems

Das Naturhistorische Museum Wien ergänzte die weltgrößte Meteoritenausstellung mit neuen Stücken, doch für zukünftige Erwerbungen fehlt das Geld.

Der Mond, ganz nah

Extrem seltene Objekte: In Wien sind drei neue Meteorite zu bewundern, die vom Mond kamen – Fundstücke stammen aus der Westsahara und dem Oman.

Meteorit Angra dos Reis: Ein unscheinbares Juwel mit bewegter Geschichte

Der Meteorit Angra dos Reis fiel vor 150 Jahren ins Meer vor der brasilianischen Küste. Er wurde verschenkt, gestohlen, in Teilen in alle Welt verstreut. Beim Brand des Museu Nacional in Rio de Janeiro wurde er verschüttet und schließlich wiedergefunden.

Als der Weihnachtsstern in England aufschlug

Am Weihnachtsabend 1965 schlug im englischen Barwell ein Meteorit ein. Fünfzig Jahre später kehrte ein großes Stück des Himmelskörpers für einen Tag nach Hause zurück.