Die Three Lions gewinnen einen ereignisarmen Klassiker in Wembley nach Toren von Sterling und Kane

Treffen, abdrehen. Foto: EPA/Rain

London – England hat bei der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft das Viertelfinalticket gelöst. Die "Three Lions" bezwangen Deutschland im Achtelfinale am Dienstag im Londoner Wembley-Stadion mit 2:0 (0:0). Für die Tore der Hausherren sorgten Raheem Sterling (75.) und Kapitän Harry Kane (86.). Nächster Kontrahent ist am Samstag in Rom der Sieger des Duells Schweden gegen Ukraine. Für DFB-Coach Joachim Löw geht mit dem Achtelfinal-Aus seine Ära als Bundestrainer zu Ende. (APA, 29.6.2021)

Fußball-EM – Achtelfinale:

England – Deutschland 2:0 (0:0). London, Wembley-Stadion, SR Makkelie/NED.

Tore: 1:0 Sterling (75.), 2:0 Kane (86.)

England: Pickford – Walker, Maguire, Stones – Trippier, Phillips, Rice (88. Henderson), Shaw – Saka (69. Grealish), Kane, Sterling

Deutschland: Neuer – Ginter (87. Can), Hummels, Rüdiger – Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens (88. Sane) – Havertz, Werner (69. Gnabry), Müller (92. Musiala)

Gelbe Karten: Phillips, Rice, Maguire bzw. Ginter, Gosens