Für Katharina Reich ist es "noch nicht der richtige Zeitpunkt", die Maske Mitte Juli komplett an den Nagel zu hängen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Am Donnerstag tritt die neue Corona-Verordnung in Kraft. Sie bringt etliche Erleichterungen. Unter anderem fällt indoor überall dort, wo Geimpfte, Getestete und Genesene per Nachweis Zugang erhalten (Drei-G-Regel), die Maskenpflicht. Das betrifft etliche Bereiche wie die Gastronomie, Fitnessstudios und Kinos oder körpernahe Dienstleister wie Friseure sowie Clubs, die nach monatelanger Zwangspause wieder öffnen. In Öffis und dem Handel beispielsweise wird fortan ein Mund-Nasen-Schutz reichen. Wenn es nach Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geht, aber nicht für lange: Der türkise Parteichef will am liebsten das komplette Aus der Maskenpflicht per 22. Juli, wenn sich die Situation weiterhin gut entwickle. "Die Maske soll kein Dauerzustand werden", sagte Kurz am 20. Juni.

Doch diesem Ansinnen stellte sich nun Katharina Reich, Direktorin für die öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium, Dienstagabend in der "ZiB 2" entgegen. "Ich sage es ganz offen, ich bin nicht für das Ende der Maskenpflicht", sagte Reich. Die Maske sei einfach, sie schränke uns kaum ein, wir seien mittlerweile daran gewöhnt. Für Reich ist es nachvollziehbar, dass man in manchen Bereichen aufgrund der sommerlichen Temperaturen nun auf den Mund-Nasen-Schutz wechseln könne. Bei niedrigen Infektionszahlen und Hitze sei dieser eine "gute Methode", um sich zu schützen. "Aber für ganz ohne Mund-Nasen-Schutz in den kritischen Bereichen ist noch nicht der richtige Zeitpunkt." Es sei aber noch Zeit, sich das genauer anzusehen und darüber zu entscheiden.

ORF

Zuletzt zeigte sich auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) angesichts der ansteckenderen Delta-Variante skeptisch, was die Euphorie bei den Öffnungsschritten anlangt. Er mahnte zur Vorsicht und warnte davor, den Sommer wie im vergangenen Jahr unbeschwert zu genießen und später harte Einschnitte für Wirtschaft und Arbeitsmarkt im Herbst zu riskieren. Ludwig will "darauf pochen, weiterhin Masken in Innenbereichen" zu tragen und empfindet das Tragen einer Maske in den Öffis als "sinnvoll". Die Wiener Linien könnten den Kanzler-Kurs deshalb womöglich nicht mittragen.

"Die Jungen sind jetzt dran"

Hans-Peter Hutter, Public-Health-Experte der Universität Wien, sieht zwar kein Problem darin, in manchen Bereichen von FFP2-Masken auf Mund-Nasen-Schutz zu wechseln. Weniger Verständnis zeigte er zuletzt im STANDARD aber dafür, die Maskenpflicht per 22. Juli etwa auch in Supermärkten und den Öffis aufzuheben – dies nicht nur wegen des möglicherweise fehlenden Mindestabstands: "Damit bricht man wie schon im vergangenen Sommer mit einer Gewohnheit und eröffnet im Fall einer Wiedereinführung neuerlich die Debatte darüber, wie sinnvoll Masken eigentlich sind – und das sind sie." Zurücklehnen könne man sich, "wenn 70 bis 80 Prozent geimpft sind", sagte Hutter im Mai in einem ORF-Gespräch zur Maskenfrage. Derzeit sind fast 40 Prozent in Österreich voll immunisiert.

Die Öffnungsschritte ab Donnerstag verteidigte Reich in der "ZiB 2". Wenn sich die Infektionszahlen in sichereren Gefilden bewegen, wolle man denjenigen, die lange gewartet haben, "Dinge" ermöglichen, die sie brauchen, um ihr Leben ein bisschen besser genießen zu können. "Die Jungen sind jetzt dran", sagte Reich. Man sei "gerüstet". Es sei nicht so, dass man der Delta-Variante "ohnmächtig" gegenüberstehe, "sondern wir können sehr viel tun", erklärte Reich. Der Beamtin ist es lieber, dass Feiern im kontrollierten Setting ("Drei G") möglich wird und nicht im privaten Bereich passiert, wo man keine Übersicht habe. Für die Nachtgastronomie reicht ein Antigentest. "Natürlich ist ein PCR-Test besser", sagt Reich. "Aber ein Antigentest geht auch, möglichst kurz vor dem Ereignis." (Jan Michael Marchart, 30.6.2021)