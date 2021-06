Das Cygnus-Frachtschiff brachte Material zur ISS und schaffte Müll fort. Foto: Nasa

Der private Frachter Cygnus des US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtunternehmen Northrop Grumman hat am Dienstag mehr als vier Monate nach seiner Ankunft im Orbit von der Internationalen Raumstation ISS abgedockt. Das Abdocken wurde live im NASA-TV ausgestrahlt.

Wenige Stunden später sollte der Frachter beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen, wie die NASA via Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Davor allerdings entließ Cygnus noch fünf kleine Satelliten in die Umlaufbahn.

Per Fernsteuerung entkoppelt

Die Bodenkontrolle entkoppelte Cygnus vom Erdboden aus von seiner ursprünglichen Position an der Station und bewegten die Kapsel mit dem Roboterarm der Raumstation zu einer Position, von der sie schließlich endgültig abgedockt wurde. Die NASA-Astronautin Megan McArthur überwachte den Abflug von der ISS aus.



Das offiziell als S.S. Katherine Johnson bekannte Frachtschiff Cygnus NG-15 startete am 20. Februar 2021 und erreichte zwei Tage später Außenposten im Orbit an. An Bord befanden sich rund 3.700 Kilogramm Material, darunter wissenschaftliche Experimente und Nachschub für die Besatzung.

Video: Abdocken der Cygnus NG-15 S.S. Katherine Johnson. SciNews

Mülltransporter

Üblicherweise werden Cygnus-Frachtschiffe am Ende ihrer Mission als Abfalltransporter verwendet. Die S.S. Katherine Johnson bildete hier keine Ausnahme. Zu diesem Zweck hat der Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Thomas Pesquet, am Montag die Cygnus mit Müll beladen, bevor er die Luke versiegelte.



Kurz nach dem Verlassen der Raumstation setzte die S.S. Katherine Johnson im Rahmen ihrer Sekundärmission fünf kleine CubeSats-Satelliten aus. Das Projekt Ionosphere Thermosphere Scanning Photometer for Ion-Neutral Studies (IT-SPINS) soll dabei die Ionosphäre der Erde untersuchen, einen rätselhaften Abschnitt der oberen Erdatmosphäre.

Nächstes Raumschiff ist auf dem Weg

Unterdessen ist auch schon das nächste Raumschiff zur ISS unterwegs: Um 4:27 Uhr Ortszeit hob der unbemannte russische Transporter Progress 78 vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan in Richtung Internationale Raumstation ab. Die Kapsel erreichte inzwischen seine vorläufige Umlaufbahn und entfaltete seine Solarpanele und Navigationsantennen.

Nach 34 Erdumrundungen soll die Progress am Donnerstag an das Poisk-Modul der Station auf der erdabgewandten Seite des russischen Segments festmachen. Rendezvous und Andocken werden vom im NASA-TV live übertragen. Beladen ist die Progress 78 mit mehr als 1.600 Kilogramm an Nahrung, Treibstoff und Vorräten für die Besatzung der Expedition 65. Ende Oktober soll das Frachtschiff automatisch abgedockt und an das neue Mehrzweck-Labormodul Nauka verlegt werden. Progress 78 soll schließlich im November die Station wieder verlassen, um ebenso wie Cygnus in der Erdatmosphäre verglühen. (tberg, red, 30.6.2021)