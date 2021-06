Fussball EM: Deutschland trauert, England feiert

Video

Andreas Müller, Christopher Lettner



Der Weltmeister von 2014 ist am Dienstag aus der Fußball-Europameisterschaft ausgeschieden. Deutschland verlor sein Achtelfinalspiel gegen England in London mit 0:2. Die deutschen Fans beim Public Viewing in Berlin waren zutiefst enttäuscht, während in Wembley beste Stimmung herrschte