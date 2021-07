Ihre Literaturtipps? Foto: getttyimages/istockfoto/PRUDENCIOALVAREZ

Fährt man auf Urlaub, will die richtige Zusammensetzung der Reisebibliothek wohlüberlegt sein. Ein dicker Roman als Basis, mit dem ist man wohl eine Weile beschäftigt. Ein, zwei Krimis braucht es auch, für die Spannung zwischendurch. Dann kommt noch ein interessantes Sachbuch in den Koffer und vielleicht ein Reclam-Heft, das nimmt wenigstens keinen Platz weg, gibt aber zusätzliche Lesesicherheit.

Hilfreich für die Buchauswahl kann der Blick auf den Stapel der ungelesenen Bücher sein, der im Wohnzimmer auf einen wartet. Und natürlich freut man sich immer über gute Tipps, die einen auf neue, lesenswerte Bücher bringen:

Ihre aktuellen Literaturempfehlungen?

Was lesen Sie in diesem Sommer? Welche Bücher nehmen Sie in den Urlaub mit? Tauschen Sie sich im Forum aus!