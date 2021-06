Ab Oktober wird "The Many Saints of Newark" in US-Kinos anlaufen

Michael Gandolfini gibt (22) den jungen Tony Soprano. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Hollywood – Mit dem Trailer zu "The Many Saints of Newark" können sich "Sopranos"-Fans auf einen knallharten Mafia-Spielfilm einstimmen. Das Studio Warner Bros. stellte am Dienstag (Ortszeit) ein über zweiminütiges Video von der Vorgeschichte der beliebten Fernsehserie "Die Sopranos" um eine Mafia-Familie in New Jersey ins Netz.

Warner Bros. UK & Ireland

Regisseur Alan Taylor ("Thor: The Dark Kingdom", "Terminator: Genisys"), der auch mehrere "Sopranos"-Folgen inszenierte, will den Spielfilm Anfang Oktober in die US-Kinos bringen.

Junger Ganove

"The Many Saints of Newark" schaut auf die jungen Ganoven in den 1960er Jahren und wie Tony Soprano später zu dem gefürchteten Mafiaboss wurde. In der vielfach preisgekrönten HBO-Serie (ab 1999 über sechs Staffeln hinweg) spielte der 2013 an einem Herzinfarkt gestorbene James Gandolfini die ikonische Hauptrolle. In dem Kinofilm mimt nun sein Sohn Michael Gandolfini (22) den jungen Tony Soprano. Alessandro Nivola spielt dessen brutalen Mentor Dickie Moltisanti. Auch Leslie Odom Jr., Corey Stoll, Ray Liotta und Vera Farmiga gehören zum Cast. (APA, 30.6.2021)