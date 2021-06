Wojciech Szczesny (Polen)



Dass man für ein Eigentor nicht unbedingt daneben greifen muss, zeigte sich bei Wojciech Szczesny. Den polnischen Schlussmann traf am 0:1 im Gruppenspiel gegen die Slowakei (2:3) überhaupt keine Schuld, dennoch wertete die Uefa die Aktion als Eigentor. Der Ball war nach einem Schuss des Slowaken Robert Mak zuerst an den Pfosten, von da an Szczesny Schulter und schließlich ins polnische Tor geprallt.

Es war das erste Eigentor eines Torhüters in der EM-Geschichte – für ARD-Expertin Almuth Schult eine "katastrophale" Einordnung. "Er macht das ja nicht absichtlich", sagte die deutsche Nationaltorhüterin.