Ulrike Domany-Funtan wird künftig im ORF-Stiftungsrat Platz nehmen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Salzburg/Wien – Das Land Salzburg bekommt eine neue Vertretung im ORF-Stiftungsrat: Nach dem Rückzug des langjährigen Stiftungsrates Matthias Limbeck nominierte das Land nun die gebürtige Salzburgerin Ulrike Domany-Funtan, teilte das Land am Mittwoch mit. Limbeck möchte sich für den Posten als ORF-Landesdirektor in Salzburg bewerben. Domany-Funtan war im Büro des früheren Landeshauptmannes Franz Schausberger tätig und stellvertretende Landesgeschäftsführerin der Salzburger Volkspartei.

Ende der Vorwoche hatte Limbeck sein Ausscheiden aus dem ORF-Aufsichtsgremium angekündigt. Gegenüber den "Salzburger Nachrichten" kündigte er seine Kandidatur für den Chefsessel im Landesstudio an, das derzeit von Christoph Takacs geführt wird, DER STANDARD berichtete.

Ulrike Fiona Domany-Funtan ist seit Ende 2018 Generalsekretärin von fit4internet, dem vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort initiierten und von der Wirtschaft getragenen Verein zur Steigerung digitaler Kompetenzen in Österreich. Davor war sie unter anderem CEO von Funk International Austria, Management Board Member bei Johnson & Johnson in Österreich und später in der DACH- und EMEA-Region sowie Head of Business Development für die CEE-Region bei EPAMEDIA. (APA, 30.6.2021)