Ein Bericht aus den zerstörten Gebieten – und ob wir in Zukunft auch in Österreich mit der Gefahr durch Tornados leben müssen

Thema des Tages Ein Tornado in Tschechien: Wie gefährdet ist Österreich?

In Tschechien hat ein Tornado vergangene Woche verheerende Schäden angerichtet, mehrere Menschen kamen ums Leben. Gerald Schubert vom STANDARD war vor Ort und berichtet, was ihm die Menschen dort erzählt haben und welche Spuren der Sturm hinterlassen hat. Wie es zu solchen Extremwetter-Ereignissen kommt, ob Tornados mitten in Europa durch den Klimawandel womöglich bald keine Seltenheit mehr sein werden, und wie gefährdet Österreich durch Wirbelstürme ist, erklärt Georg Pistotnik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. (red, 30.6.2021)