Im Vorgänger von "GTA 6" konnte man mehrere Charaktere spielen. Im Pandemiejahr 2020 verkaufte sich "GTA 5" besser als je zuvor. Foto: Rockstar Games

Fans der "Grand Theft Auto"-Spiele ("GTA") warten inzwischen seit fast acht Jahren auf eine Fortsetzung der beliebten und zugleich kommerziell erfolgreichen Game-Serie. Zuletzt mehrten sich wieder die Gerüchte rund um ein kommendes "GTA 6", bei dem die Spielerinnen und Spieler erneut in ein virtuelles Gangsterleben eintauchen können. Rockstar Games, der Publisher hinter den "GTA"-Spielen, hatte sich bisher hingegen nicht zu einer möglichen Fortsetzung geäußert. Ein neuer Leak legt nun nahe, dass "GTA 6" nicht vor dem Jahr 2025 erscheinen dürfte.

"GTA 6" soll wieder in Vice City spielen

Gaming-Fachmedien wie "Gamespot" verweisen auf ein Video des Youtubers Tom Henderson, der zuvor schon mit Leaks zu "Call of Duty" und "Battlefield 2042" aufgefallen war. In diesem Video erzählt Henderson mit Verweis auf mutmaßliche Insider-Informationen, dass "GTA 6" in einer modernen Version der ursprünglich in den 1980ern angesiedelten fiktiven Stadt namens Vice City spielen soll. Namensgebend war diese Stadt ursprünglich für den vierten Teil der Serie, der im Jahr 2002 erschienen war.

Tom Henderson

Andere Gerüchte hatten besagt, dass auch der kommende Teil in den 1980ern angesiedelt sein soll. Jedoch verweist Henderson darauf, dass die Developer möglichst viel Freiheit bekommen sollten, wenn es um die Integration mit dem Onlinespiel "GTA Online" geht. Was Sinn macht, zumal sich das Multiplayer-Spiel nach wie vor großer Beliebtheit erfreut und entsprechend Geld in die Kassen des Publishers spült. DER STANDARD hatte "GTA Online" zuletzt im Mai dieses Jahres einem erneuten Test unterzogen.

Auch hält es Henderson für möglich, dass sich die Karte von "GTA 6" im Lauf der Zeit verändern könnte – ähnlich dem, wie man es von "Fortnite" aus dem Hause Epic Games kennt. Außerdem könnte es – ähnlich wie bei "GTA 5" – möglich sein, verschiedene Charaktere zu spielen.

Langes Warten auf "GTA 6"

Dass sich die Fans nun so lange bis zum Erscheinen des sechsten Teils gedulden müssen, dürfte mehrere Gründe haben. Erstens hat Rockstar laut Henderson einen stärken Fokus auf faire Arbeitsbedingungen für Developer gelegt, nachdem dieser Punkt zuletzt wieder für Kontroversen gesorgt hatte.

Zudem möchte Rockstar das Spiel für die PS5, Xbox Series X|S und den PC veröffentlichen und dürfte wohl noch entsprechend zuwarten, bis die nur beschränkt verfügbaren Nextgen-Konsolen weiter verbreitet sind.

Und schließlich spielt noch eine Rolle, dass der Handlungsdruck gering ist, da die bestehenden Spiele nach wie vor gutes Geld einbringen: "GTA Online" konnte im Jahr 2020 rund 900 Millionen Dollar Umsatz generieren, und selbst das sieben Jahre alte "GTA 5" verkaufte sich im Pandemiejahr 2020 besser als je zuvor.

Wie immer gilt freilich: Informationen von Leakern und mutmaßlichen Insidern sind mit Vorsicht zu genießen – zumindest, bis Rockstar selbst sich dazu äußert. (stm, 30.6.2021)