Hat die besten Chancen, das IHS zu leiten: Lars Feld. Foto: Imago Images

Wien – Das Rennen um die Führung des Instituts für Höhere Studien (IHS) ist offenbar entschieden: Das Kuratorium hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit breiter Mehrheit für Lars Feld ausgesprochen. Der deutsche Makroökonom lehrt an der Universität Freiburg und war bis vor kurzem Mitglied des Sachverständigenrats der deutschen Bundesregierung. Dieses Gremium berät die Regierung in makroökonomischen Fragen.

Mit Feld werde jetzt über seinen Wechsel an das IHS verhandelt, erfuhr DER STANDARD nach der Sitzung. Dem Vernehmen nach ist Lars Feld auch für Spitzenpositionen an anderen Instituten in der engeren Wahl, deshalb müsse man die Verhandlungen mit ihm abwarten, heißt es.

Sollte die Nachbesetzung der Position des nunmehrigen Arbeitsministers Martin Kocher (ÖVP) doch nicht klappen, würden mit Guntram Wolf Gespräche aufgenommen. Der Direktor des Brüsseler Thinktanks Bruegel ist zweitgereiht und findet ebenfalls die Zustimmung des IHS-Aufsichtsgremiums.

Aus dem Rennen scheint Soziologieprofessor Frank Kalter von der Uni Mannheim zu sein, der dritte auf der von der Findungskommission erstellten Shortlist. (Luise Ungerboeck, 30.6.2021)