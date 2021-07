In dieser Galerie: 4 Bilder Die Portion im Perchtoldsdorfer Bad. Foto: Lisa Breit STANDARD-Redakteur Gianluca Wallisch beim Verkosten der Pommes in Mörbisch. Foto: Guido Gluschitsch Die Pommes im Wiener Theresienbad konnten begeistern. Foto: Bettina Pfluger Zwei Portionen Pommes mit der Wasserrutsche im Parkbad Lustenau. Foto: Lara Hagen

Im Freibad zeigt man sich gern mit Öl eingelassen und knusprig braun geröstet. So ein Körper will aber auch geformt werden. Die STANDARD-Redaktion hat deshalb die Pommes-Güte in 19 österreichischen Freibädern getestet und nach beinharten Kriterien beurteilt. Von der Crossigkeit bis zur servierten Anzahl.



Die Pommes in den Bundesländern

Unsere Rezensionen aus den Bundesländern finden Sie auf der unten stehenden Karte, für die Tests aus den Wiener Bädern konsultieren Sie bitte die Detailkarte weiter unten.

Klicken Sie auf die Pommes, um die jeweilige Rezension anzuzeigen.

Die Wiener Pommes

Hier sehen Sie, wie unseren Redakteurinnen und Redakteuren die Pommes in der Bundeshauptstadt geschmeckt haben.

Klicken Sie auf die Pommes, um die jeweilige Rezension anzuzeigen.

(red, 2.7.2021)