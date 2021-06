Der Prototyp eines fliegenden Autos absolvierte einen 35-minütigen Testflug mit Erfolg. Das berichtet die "BBC". Der Hybrid auf Flug- und Fahrzeug flog zwischen zwei Flughäfen der slowakischen Städte Nitra und Bratislava. "Aircar", so heißt das fliegende Auto, nutzt einen Motor von BMW und setzt auf Benzin. Sein Erfinder, der Slowake Stefan Klein, arbeitet bereits seit 1989 an einem Konzept für ein fliegendes Auto – und nun soll es gemeinsam mit seinem Unternehmen Kleinvision soweit sein. Mit vier Rädern und zwei Sitzplätzen soll das Aircar rund 1.000 Kilometer in einer Höhe von 2.500 Meter fliegen können. Insgesamt kann es 200 Kilogramm tragen. 40 Stunden lang sei es zuvor bereits in der Luft gewesen. Die Transformation aus Auto in Flugzeug benötige zwei Minuten und 15 Sekunden. Dafür werden die Flügel des Autos ausgebreitet.

KleinVision

Zwei Jahre



Laut Kleinvision habe der nun funktionale Prototyp zwei Jahre gebraucht, um entwickelt zu werden und hätte weniger als zwei Millionen Euro Investment gekostet. Selbst wenn wenige globale Airlines oder Taxis das Flugauto kaufen würden, wäre es erfolgreich, sagt einer der Investoren, wie die "BBC" schreibt. Flugtaxis werden als Möglichkeit gesehen, bestehende Probleme bei der Infrastruktur für den Transport zu beseitigen. Anders als Drohnentaxis braucht der Prototyp des Unternehmens aber eine Landebahn. (red, 30.6.2021)