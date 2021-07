Nun soll auch die ebenso beliebte wie aufgrund der vielen Raufhändel berüchtigte Partymeile auf dem Rudolfskai in eine schicke Flanierzone umgebaut werden

Auch Bilder machen Politik: Im Herbst 2019 ist eine Schlägerei auf dem Salzburger Rudolfskai eskaliert. Die Polizei schickte ein Großaufgebot, Jugendliche attackierten in der Folge die Beamten. foto: apa/fmt-pictures

Der Rudolfskai im Herzen der Salzburger Altstadt ist die Partyzone für junge Menschen im Stadtzentrum von Salzburg schlechthin. Hier, auf dem Kai am linken Salzachufer, direkt bei der Staatsbrücke, dem Rathaus und der Rathauswachstube, reiht sich Beisl an Beisl, Pub an Pub.

Einige der Lokale genießen einen durchaus zweifelhaften Ruf: Sie sind als "Abfüllstationen" bekannt, in denen Jugendliche um wenig Geld Hochprozentiges tanken können. Die Folgen der Alkoholexzesse sind Raufhändel, brutale Schlägereien, Verletzte. Die seit Jahren am Kai installierte Überwachungskamera hat an den Problemen nur wenig geändert.

Dass viele Barbetreiber inzwischen rigoroser auf die Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen achten, hat die Situation zwar teilweise beruhigt, wenn aber anderenorts "vorgeglüht" wird und nur auf dem Kai selbst weitergefeiert wird, sind auch die Wirte machtlos.

Für die Salzburger Bürger ist der Rudolfskai schon lange ein Schandfleck. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) spricht sogar vom "Schmuddelimage".

Gentrifizierung

Nun soll aber bald Schluss sein mit der Feierei. Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler will diesen Kaiabschnitt kommendes Jahr großzügig umbauen. Der Gehsteig solle verbreitert werden und zur Flaniermeile mit kleinen Schanigärten umgestaltet werden, kündigte die ÖVP-Politikerin an.

"Von Frühstück-, Lunch- und Brunch-Cafés bis hin zu Bier- und Weinbars sowie Cocktailklubs soll das Angebot reichen", heißt es dazu im offiziellen Bulletin des städtischen Informationsdienstes. Die Hauseigentümergemeinschaft sei jedenfalls mit im Boot und werde auf privatrechtlichem Weg diverse Pacht- und Mietverträge kündigen, sagt ein Sprecher von Unterkofler auf Anfrage des STANDARD.

Besonders betont wird von Unterkofler die Öffnung weiterer Hausdurchgänge vom Kai in die Judengasse: "Damit entsteht eine direkte Verbindung zwischen der inneren Altstadt und der Salzach."

Ob das Konzept wirklich schon 2022 umgesetzt werden kann, ist übrigens fraglich. Im Budget ist derzeit jedenfalls nichts vorgesehen, und ob wirklich alle sieben zur Disposition stehenden Lokalpächter klein beigeben werden, dürfte auch noch nicht ganz klar sein.

Leise Proteste

Die Pläne zur Gentrifizierung führen aber auch zu leisen Protesten: "Viele Kultur- und Gastronomieangebote richten sich bereits jetzt eher an betuchte Kundschaft. Die Pläne für den Umbau des Rudolfskais klingen stark danach, dass es künftig noch weniger Partymöglichkeiten für Studierende und junge Menschen in Salzburg geben wird", heißt es vonseiten der Hochschülerschaft. Sie verlangt, in den Umgestaltungsprozess eingebunden zu werden.

Parteipolitische Unterstützung für die Jungen kommt nur von der KPÖ: "Wo sollen junge Menschen in der Stadt feiern?", fragt KPÖ-Gemeinderat Kay-Michael Dankl. Junge Kultur werde von der Stadtregierung buchstäblich an den Stadtrand gedrängt – das Jugendkulturzentrum Mark etwa sei bis heute ins Gewerbezentrum nahe der Autobahn verbannt.

Hauptverkehrsader

Dankl weist aber noch auf ein weiteres Problem hin: "Wer setzt sich freiwillig auf den Ein-Meter-Streifen vor den Lokalen, wenn die Autos und Busse daneben vorbeirauschen?"

Tatsächlich ist der Rudolfskai eine Hauptverkehrsader der Stadt Salzburg: Laut Auskunft aus dem Büro Unterkofler fahren hier täglich im Schnitt 12.600 motorisierte Fahrzeuge. Kein idealer Platz für einen Gastgarten.

In das Verkehrshorn bläst auch die grüne Bürgerliste: Sie begrüßt zwar grundsätzlich die Pläne zur Umgestaltung, Verkehrssprecher Lukas Uitz vermisst jedoch "weitreichendere Maßnahmen zur Eindämmung des überbordenden Durchzugsverkehrs". Denn eine Verkehrsberuhigung sei in den vorliegenden Planungen nicht angedacht. "Da ist ein breiterer Gehsteig nur ein Trostpflaster", sagt Uitz.

Aus für Jugendzentrum

Dass für junge Menschen in der Salzburger Altstadt der Raum immer enger wird, zeigen nicht nur die Gentrifizierungspläne der ÖVP für den Rudolfskai. Einige Hundert Meter flussabwärts betreibt die Erzdiözese Salzburg mit finanzieller Beteiligung des Landes am Nordende der Altstadt in der Gstättengasse das offene Jugendzentrum Yoko.

Diesem konsumfreien, geschützten Raum für Jugendliche in der Altstadt droht nun die Absiedelung oder gar die Schließung. Die Erzdiözese argumentiert mit zu hohen Betriebskosten. (Thomas Neuhold, 1.7.2021)