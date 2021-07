Ratte Rolf Rüdiger (re.) und Robert Steiner machens auf Radio Wien wieder gut. Foto: ORF

Wie viele Blätter hat ein Baum? Wo liegt der Ort Gacki? Welches Tier sitzt ganz oben am Handlauf der Treppe im Stephansdom?

So ist es, wenn Kinder die Ratte Rolf Rüdiger und ihren Bändiger Robert Steiner auf Antwortensuche schicken – das Kommando lautet: "Auf die Plätzchen, fertig, los!" Da ist die Welt noch – oder wieder – in Ordnung. Die zwei rücken seit Jahren sonntags am Morgen im guten alten Radio Wien wieder zurecht, was unter der Woche aus allen Rudern gelaufen ist in einem durchschnittlichen erwachsenen Erwerbsleben.

Extra Wow – Die 2 um 2 repariert, was angeschlagen ist, ohne kompliziert, komplex, vieldeutig oder sonst etwas Unpackbares zu sein. In der Pandemie war es sogar so, dass diese Weltverbesserung kurzerhand auf ein tägliches Format erweitert wurde. Zweimal ist es um 14 Uhr noch zu hören, dieses Reparaturprogramm. Dann ist Sommerfrische bis 5. September, und "die 2" hinterlassen derweilen einen Podcast. Erholt euch, wir brauchen euch vielleicht wieder täglich. (Karin Bauer, 1.7.2021)