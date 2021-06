Zunächst ist das Feature, das Anfang Juni erstmals angekündigt wurde, nur in der Betaversion für Android-Geräte verfügbar. Foto: afp

Einst war es die Funktion, für die Snapchat berühmt geworden war, nun zieht Facebook bei seinem Messenger nach: Die Option, eine Nachricht nur einmalig anzeigen zu lassen. Nutzerinnen und Nutzer können künftig bei Medieninhalten diese Option auswählen. In einem solchen Fall können ihre Empfänger sie nur einmal öffnen, nach dem Schließen wird die Datei wieder entfernt. Allerdings ist die Erstellung von Screenshots nicht blockiert – wer ein Bild also trotzdem weiter betrachten will, muss lediglich eine Bildschirmaufnahme erstellen. Somit empfiehlt es sich nach wie vor nicht, sensible Inhalte auf diese Weise zu versenden.

Automatisiert löschen



Die Option funktioniert nur bei Mediendateien, Textnachrichten können also weiterhin nur mit dem Selbstzerstörungstimer entfernt werden. Dieser erlaubt es, Nachrichten nach einem zuvor festgelegten Zeitraum automatisiert zu löschen.

Zunächst ist das Feature, das Anfang Juni erstmals angekündigt wurde, nur in der Betaversion für Android-Geräte verfügbar. Erfahrungsgemäß bedeutet dies aber, dass ein regulärer Launch nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. (red, 30.6.2021)