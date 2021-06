Bill Cosby muss bald freikommen. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Das Oberste Gericht von Pennsylvania hat das Urteil gegen den ehemaligen US-Schauspielstar Bill Cosby aufgehoben. Cosby ist mittlerweile 83 Jahre alt und seit drei Jahren wegen sexueller Nötigung in Haft. Er war ursprünglich zu drei bis zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er nach Ansicht des Gerichts 2004 eine Universitätsangestellte unter Drogen gesetzt und sexuell genötigt hatte.

Es war der erste große Prozess nach der #MeToo-Bewegung, in der Frauen mit ihren Erfahrungen von sexuellen Übergriffen durch Männer in Machtpositionen an die Öffentlichkeit gegangen waren. Cosby wurde Ende 2015 angeklagt, nachdem er nur Tage vor der zwölfjährigen Verjährungsfrist verhaftet worden war.

Deal mit Staatsanwalt

Das Höchstgericht ist nun der Ansicht, Zeugenaussagen hätten den Prozess verzerrt. Außerdem habe es einen früheren Deal mit einem Staatsanwalt gegeben, der eine Verurteilung ausgeschlossen habe. Laut der Nachrichtenagentur AP gibt es aber keinen Hinweis, dass dieses Versprechen verschriftlicht wurde.

Bereits im Mai hatte Cosby versucht, auf Bewährung freizukommen. Doch dies war ihm verwehrt worden, weil er sich geweigert hatte, an einem Programm für sexuelle Straftäter teilzunehmen. Der ehemalige Schauspieler hatte angegeben, niemals an solch einem Therapieprogramm teilzunehmen, weil er unschuldig sei, sogar wenn das heiße, dass er die vollen zehn Jahre Haft absitzen müsste.

Viele Verjährungen

Im Prozess 2015 ging es darum, dass Cosby die frühere Sportmanagerin Andrea Constand mit Beruhigungsmitteln und Alkohol gefügig gemacht und anschließend sexuell genötigt haben soll. Die Anklage hatte versucht, diesen Vorwurf durch die Aussagen von fünf Frauen zu unterstreichen, die Cosby ähnliche – aber juristisch bereits verjährte – Vorwürfe machten. Der zuständige Richter hatte dies zugelassen, das Höchstgericht sah darin aber nun eine Verzerrung des Prozesses.

Constand ist eine von insgesamt 57 Frauen, die dem einstigen Sitcomstar ähnliche Vorwürfe machen – ihr Fall war aber zum Zeitpunkt der Anklageerhebung 2015 der einzige, der noch nicht verjährt war. Ob die Staatsanwaltschaft einen weiteren Prozess anstrebt, war vorerst unklar. (red, 30.6.2021)