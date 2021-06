Rumsfeld wurde 88 Jahre alt. Foto: REUTERS/Al Drago

Washington – Der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ist tot. Wie seine Familie am Mittwoch bestätigte, ist der Republikaner mit 88 Jahren in Taos im US-Staat New Mexico verstorben. Rumsfeld war von 1975 und 1977 unter Ex-Präsident Gerald Ford sowie 2001 bis 2006 in der Regierung von George W. Bush tätig. In diese Zeit fallen auch die Terroranschläge vom 11. September 2001 – während derer er selbst im Pentagon anwesend war – und die folgenden Kriege in Afghanistan und im Irak.

Der Hardliner Rumsfeld galt als einer wichtigsten Architekten der beiden Waffengänge. Später wurde ihm auch die Zustimmung zu Foltermethoden bei Verhören von Verdächtigen zum Vorwurf gemacht. (red, 30.6.2021)