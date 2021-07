Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sieht in den Lockdowns einen Grund für höhere Prüfungsaktivität von Studierenden. Foto: APA/Juen

Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zog am Donnerstag Bilanz über die vergangenen pandemischen Hochschulsemester und gab einen Ausblick auf das kommende Studienjahr nach den Sommerferien.

Das ablaufende Studienjahr wertet Faßmann als "erfolgreich", wobei er hierfür die in ECTS-Punkten gemessene Prüfungsaktivität ins Treffen führte, die zuletzt gestiegen sei. Auch bei der Zahl der Studienabschlüsse gebe es eine positive Entwicklung, diese habe den "zweithöchsten Wert aller Zeiten" erreicht. Das sei eher wegen als trotz der Lockdowns gelungen, glaubt der Minister. Denn geschlossene Lokale, abgeblasene Veranstaltungen und der Mangel an Nebenjobs hätten einen stärkeren Fokus auf das Studium bewirkt. "Das klingt zwar zynisch", findet Faßmann, doch sei das eine europaweite Tendenz an Hochschulen gewesen.

Angewandte als Vorbild

Das kommende Semester solle aber wieder "normalen Vollbetrieb" bringen, regt Faßmann an – die Entscheidung liegt freilich bei den autonomen Hochschulen. Ganz normal dürfte es aber schon deshalb nicht werden, weil die gesetzliche Grundlage für die Drei-G-Regel auch im kommenden Wintersemester greift. Die Unis können also verlangen, dass etwa Vorlesungshörer oder Prüflinge beim Eingang ein Test,- Impf- oder Genesungszertifikat vorweisen. An der Universität für angewandte Kunst funktioniere das hervorragend, wie deren Rektor Gerald Bast bei der Pressekonferenz mit Faßmann darlegte. Trotz Infektionswelle im Frühjahr habe man das Sommersemester 2021 durch strenge Drei-G-Kontrollen nahezu in Vollpräsenz und ohne Cluster absolvieren können. Ob das Modell der Kunstuni auch an Unis mit Massenvorlesungen wie die Uni Wien übertragbar ist, bleibt aber fraglich. Dort rechnen Involvierte durchaus damit, dass es im Wintersemester mit erheblichem Digitalanteil weitergeht.

Als Schlüssel für den Vollbetrieb sieht Faßmann die Impfung. Er appellierte daher an alle Studierenden, sich über den Sommer immunisieren zu lassen. Wie Details wie Regeln zum Maskentragen aussehen werden, hänge von der Infektionslage vor Studienbeginn im Oktober ab. (ta, APA, 1.7.2021)