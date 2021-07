Im Fall der getöteten 13-Jährigen gab es eine weitere Festnahme. Foto: APA / Herbert Neubauer

Zu Wochenbeginn wurden zwei afghanische Staatsbürger (laut bisherigen Angaben 18 und 16 Jahre alt) festgenommen. Die Altersangaben der beiden Verdächtigen werden derzeit überprüft. Sie stehen im Verdacht, ein 13-jähriges Mädchen in Wien-Donaustadt missbraucht und getötet zu haben. Die Polizei konnte bisher nicht ausschließen, dass es weitere Verdächtige im Bezug auf die Tat geben könnte.

In der Nacht auf Donnerstag gelang es der Exekutive nach Informationen des STANDARD schließlich, eine dritte tatverdächtige Person festzunehmen. Die "Krone" sowie "Heute" hatten zuerst über die Festnahme berichtet. Möglicherweise wird allerdings immer noch nach einer weiteren Person gefahndet.

Noch keine Bestätigung der Polizei

Auch der dritte Verdächtige soll sich nach Informationen der APA im Tatzeitraum in der Wohnung des 18-jährigen Afghanen aufgehalten haben, als der 13-Jährigen dort Drogen verabreicht und sie anschließend missbraucht worden sein soll. Von der Polizei gab es vorerst keine offizielle Bestätigung der Festnahme des dritten Verdächtigen.

Die 13-Jährige war Samstagfrüh an einen Baum gelehnt vor der Wohnung des 18-Jährigen Tatverdächtigen in der Donaustadt gefunden worden. Am Montagabend wurden der 18-Jährige und ein 16-jähriger Landsmann festgenommen. Die Polizei kam durch Zeugenaussagen auf die Spur der beiden. Der Ältere wurde bereits dreimal gerichtlich verurteilt. Er bestritt in seiner Einvernahme, etwas mit der Tötung des Mädchens zu tun zu haben. Der Jüngere wiederum schwieg bisher. (red, APA, 1.7.2021)