Verfaultes Gemüse, vertrocknete Hecken, marodierende Nacktschnecken: Was hat bei Ihnen Gärtnerfrust ausgelöst?

Das war wohl nix. Foto: Getty Images/iStockphoto/olgamarc

Wochenlang hat man sie gehegt und gepflegt, von den kleinen Pflänzchen bis zur stattlichen Staude. Die kleinen Tomaten reifen, lange dauert es nicht mehr, bis sie im Salat landen. Und dann, kurz vor der Ernte, fault die gesamte Tomatenausbeute einfach weg. So viele Möglichkeiten man im eigenen Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon auch hat, genauso viele Varianten des Scheiterns gibt es auch. User/in "Gmundl" kann das bestätigen:

User "Leo_L" erzählt von einem Hochbeetprojekt, das nicht ganz so gut geklappt hat wie erwünscht:

Am Ende gewinnt sowieso immer der Giersch:

Ihre größten Garten-Fails?

Was wird in Ihrem Garten einfach nie etwas? Womit sind Sie so richtig gescheitert? Teilen Sie Ihr Gartenleid im Forum! (aan, 9.7.2021)