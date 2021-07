Bei kaum einem anderen Festival in diesem Land treten so viele internationale Künstler auf wie beim Wiener ImPulsTanzfestival. 61 Proktionen zeigt man allein in diesem Sommer, dazu kommen beinahe 200 Workshops und ebensoviele Public Moves. Allein: Wie organisiert man ein Festival in diesen Dimensionen, wenn es immer noch zahlreiche Reisebeschränkungen gibt und sich die Impfstrategien der einzelnen Länder stark unterscheiden? STANDARD-Kulturchef Stephan Hilpold hat mit dem langjährigen ImPulsTanz-Leiter Karl Regensburger zwei Wochen vor Beginn des Festivals am 15. Juli ein ausführliches Interview im Wiener Odeon geführt.