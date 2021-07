Die FFP2-Masken-Pflicht fällt in den meisten Bereichen. Werden Sie dennoch eine tragen?

Seit Donnerstag gibt es viele Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen. Unter anderem ist die Maskenpflicht in der Gastronomie, in Fitnessstudios, im Kino und bei körpernahen Dienstleistern weggefallen. In Öffis, Geschäften, Museen – überall dort, wo kein Drei-G-Nachweis erbracht werden muss – reicht nun ein Mund-Nasen-Schutz. Die FFP2-Maske ist nicht mehr vorgeschrieben. Werden Sie sich trotzdem damit schützen?

Was sind Ihre Beweggründe?

Warum werden Sie weiterhin FFP2-Maske tragen, warum nicht? Finden Sie die neue Verordnung schlüssig? Diskutieren Sie im Forum! (wohl, 1.7.2021)