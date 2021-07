Alles sperrt wieder auf, das vielfältig grenzwertige Kochkollektiv Gelinaz jedoch will uns wieder wegsperren. Aber eh nur für jeweils eine Stunde, und noch dazu in einen gerade erst eröffneten Club.

Andrea Petrini ist der Pate dieses weltweit einzigartigen Kollektivs von Spitzenköchen. Wenn dieser franko-italienische "God of Food" ("Vogue" Magazine) ruft, dann kommen sie alle: René Redzepi und David Chang, Magnus Nilsson und Massimo Bottura, Albert Adria und Mauro Colagreco. Zumindest das war beim völlig verrückten Gelinaz-Happening im Mühltalhof vor ein paar Jahren so, als diese Hyperstars des guten Essens alle den Weg ins Mühlviertel fanden, um drei Tage lang zu kochen, zu feiern und die Gegend zu erkunden. Mittlerweile aber werden nicht mehr die Superstars selbst, sondern ihre Rezepte und Ideen auf große Fahrt geschickt – aus Gründen des Klimaschutzes.

Freche Früchtchen: Lukas Mraz, Philip Rachinger und Felix Schellhorn alias The Healthy Boy Band. Foto: Ingo Pertramer

Also werden am ersten Tag der Bonanza Österreichs aktuell heißeste Köche Lukas Mraz, Philip Rachinger und Felix Schellhorn sich der noch geheim gehaltenen Rezepte von internationalen Co-Stars annehmen und jeweils ihre ureigene Version davon remixen. Das Motto ist aber mehr Party als nerdiges Abarbeiten an anderer Leute Inspiration. Wer am 11.7. einen Platz an der exklusiven Tafelrunde (99,99 Euro / Person) ergattert, darf sich auf eine Stunde aktionistisch dargebrachte Kochperformance freuen.

Die Location ist der Club Praterstrasse, die (jeweils ganz frisch remixte!) Performance dauert jeweils eine Stunde, Essen (auf eigens designten Campingstühlen und von Keramikstar Matthias Kaiser gebrannten Multidish-Tellern) ist im Preis natürlich inkludiert. Insgesamt sind neun Stunden Performance angesetzt, bei maximal 25 Gästen je Sitting kommt aber dennoch nur eine begrenzte Zahl an Groupies zum Zug. Wien macht den Anfang, die weiteren Tourdaten werden am 15. Juli freigeschaltet. (Severin Corti, 2.7.2021)

The Grand Gelinaz! Silent Voices on Tour 2021

Feat. Lukas Mraz, Philip Rachinger, Felix Schellhorn

aka

THE HEALTHY BOY BAND

11. Juli 2021 (all day long).

Praterstrasse. Aspernbrücke 2, 1020 Wien

Booking & Info:

https://silentvoices.gelinaz.com