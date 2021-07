Corona

Wien schärft bei Corona-Maßnahmen nach: Maskenpflicht bleibt

Am Donnerstag sollen gleichzeitig Lockerungen und Verschärfungen der Maßnahmen in Kraft treten: In Clubs gelten dann nur noch zwei G, die Maskenpflicht soll großflächig fallen. In Wien wird es keine Lockerungen geben