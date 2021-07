Die in Playstation Plus und Xbox Live Gold enthaltenen Spiele für Juli 2021 wurden von Sony und Microsoft bekanntgegeben

"WWE 2K Battlegrounds" bietet auch einen lokalen Multiplayer-Modus. Foto: Saber Interactive

Xbox Live Gold und Playstation Plus – das sind die kostenpflichtigen Abodienste der Konsolenriesen, die gegen eine Gebühr jeden Monat eine kleine Auswahl an Gratisspielen zur Verfügung stellen. Nach den Spielen im vergangenen Juni wurden nun auch jene Games vorgestellt, die im Juli 2021 gratis auf den jüngsten Versionen der Playstation und Xbox verfügbar sind.

Playstation Plus im Juni 2021

Am 30. Juni hat Sony im offiziellen Playstation-Blog jene Spiele angekündigt, die im Juli 2021 kostenlos verfügbar sein werden. Für Fans von Shootern bietet man in diesem Monat zum Beispiel Call of Duty: Black Ops 4 (Playstation 4).

Inside PlayStation

Wer hingegen mehr auf Wrestling und Arcade-Action steht, der wird mit WWE 2K Battlegrounds (ebenfalls Playstation 4) bedient. Einen lokalen Multiplayer-Modus für Couch-Prügeleien gibt es dabei ebenso wie weltweite Online-Turniere. Weiters kommen Fans von Prügelspielen mit Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (Playstation 4) auf ihre Kosten, auch hier gibt es einen entsprechenden Online-Modus. Das Spiel war allerdings bereits im Juni via Playstation Plus verfügbar.

Ausschließlich für die Playstation 5 – und somit für eine Konsole, die für vielen Menschen nach wie vor nicht verfügbar ist – gibt es wiederum das Third-Person-Survival-Horror-Spiel A Plague Tale: Innocence.

Xbox Games with Gold im Juli 2021

Microsoft wiederum stellt im Juli Besitzern einer Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 ebenfalls wieder kostenlose Spiele zur Verfügung. Konkret handelt es sich diesmal um:

Diverse Informationen über Xbox Live Gold gibt es unter diesem Link. Mehr über Playstation Plus erfährt man unter diesem Link. (red, 1.7.2021)