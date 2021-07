R&B-Star offenbar auch Co-Produzent der Serie "The Idol" – Hatte zuvor schon kleinere Rollen in TV- und Streamingwelt übernommen

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Los Angeles – Der kanadische R&B-Star The Weeknd ("Blinding Lights") soll nach Medienberichten in einer neuen HBO-Serie über den Anführer eines geheimen Kults mitspielen. Der 31-jährige Sänger teilte auf Twitter einen entsprechenden Artikel des Branchenmagazins "Variety" und schrieb darüber den geplanten Serientitel "The Idol". Laut Berichten mehrerer US-Medien ist The Weeknd auch Co-Autor und Produzent der Serie.

In "The Idol" beginnt eine junge Popsängerin eine Beziehung mit einem Club-Besitzer, der einen geheimen Kult leitet. Welche Rolle The Weeknd spielen soll, war zunächst nicht bekannt. Neben dem Musiker soll auch der Regisseur und Drehbuchautor Sam Levinson ("Malcolm und Marie") an der Serie mitarbeiten.

Sprach sich selbst bei "American Dad"

Für den Grammy-Preisträger, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, wäre es nicht der erste Auftritt in der TV- und Streaming-Welt: Für die US-Serie "American Dad" hatte der Kanadier an einer Episode mitgeschrieben und sich selbst gesprochen. In der Kriminalkömodie "Der schwarze Diamant" spielte er ebenfalls sich selbst. (APA, 1.7.2021)