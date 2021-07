Allen Weisselberg gilt als enger Vertrauter des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Ihm werden Steuervergehen in New York vorgeworfen

Allen Weisselberg (rechts) hat sich den Behörden gestellt.

Foto: Reuters / Carlo Allegri

New York – Nach den Berichten der vergangenen Tage war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Bestätigung kommen würde: Der Staatsanwalt von Manhattan erhebt laut Medienberichten Anklage gegen die Trump Organization und ihren Finanzchef Allen Weisselberg, wobei sich Letzterer bereits gestellt hat. Es wird erwartet, dass sowohl Weisselberg als auch Vertreter des Unternehmens noch am Donnerstag vor Gericht erscheinen.

Die Details der Anklageschrift sind noch unter Verschluss, aber es geht wohl um Steuervergehen – und dabei vor allem darum, dass hohe Funktionäre Boni erhalten haben und diese nicht der Steuerbehörde gemeldet wurden. Im Fall von Weisselberg sollen auch die Gebühren für die Privatschule von mindestens einem Enkelkind, Gratis-Apartments und Autos am Fiskus vorbeigeschummelt worden sein.

Schweigegeldzahlungen an Frauen

Der ehemalige Präsident Donald Trump selbst soll nicht angeklagt werden, doch ist es wohl nur die erste Klage, die Manhattans Staatsanwalt Cyrus R. Vance Jr. gegen Trump und seine Organisationen vorbereitet. Im Falle des Ex-Präsidenten wird auch noch wegen Schweigegeldzahlungen an Frauen ermittelt, die angegeben haben, sexuellen Kontakt zu Trump gehabt zu haben.

Experten gehen davon aus, dass die Klage für die Trump Organization ein schwerer Schlag ist und es ihr erschwert, Geld von Banken und Investoren zu erhalten. Für Trump persönlich könnte es seine Chancen mindern, wieder ein politisches Amt zu bekleiden. Dabei hatte er in den vergangenen Tagen auf mehreren Großveranstaltungen angedeutet, dass er sich wieder um die Präsidentschaft 2024 bemühen könnte.

Dachfirma für viele Unternehmungen

In der aus hunderten Einzelunternehmen bestehenden Trump Organization sind die Immobiliengeschäfte des Ex-Präsidenten gebündelt. Ihr gehören Luxushotels, Golfklubs, Wohngebäude und Geschäftsimmobilien in den USA und im Ausland. Die wohl berühmteste Immobilie ist der Trump Tower in New York, in dem Trump lange Zeit lebte. Früher gehörten dem 75-Jährigen auch eine Reihe von Casinos.

Trump hatte das Familienunternehmen in den 70er-Jahren von seinem Vater Fred Trump übernommen. Nach seinem Sieg bei der Präsidentenwahl 2016 und seinem Amtsantritt im Jänner 2017 gab er die Leitung der Geschäfte an seine Söhne Donald Junior und Eric ab.

Seit vergangenem Februar liegen Staatsanwalt Vance nach einem langen Rechtsstreit Steuererklärungen Trumps ab dem Jahr 2011 vor. Trump hatte sich gegen die Herausgabe der Dokumente gestemmt und war bis vor den Obersten Gerichtshof des Landes gezogen, dort aber unterlegen. Im vergangenen Mai wurde dann bekannt, dass Vance eine sogenannte Grand Jury einberufen hat. Die Laienrichter entscheiden auf Grundlage der Beweise darüber, ob Anklage erhoben wird oder nicht. (red, 1.7.2021)