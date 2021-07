Foto: imago images/Christian Offenberg

Die deutsche Bundestagswahl am 26. September dieses Jahres ist eine besondere: Angela Merkel tritt nicht mehr an. Wem trauen die Deutschen zu, in ihre großen Fußstapfen zu treten? Wer profitiert politisch von der Corona-Pandemie? Was regt im Wahlkampf und nach geschlagener Wahl am meisten auf? Und welche Auswirkungen kann das neue Führungsteam für Deutschland auch auf Europa haben?

