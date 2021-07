In ihrer Freizeit erstellt Pop-Ikone Madonna gerne Instagram-Storys. Foto: AFP / Angela Weiss

Glauben Sie manchmal, Ihr Leben wäre viel entspannter, wenn Sie statt in Ihrem Zuhause in irgendeiner schicken Villa in Los Angeles die Füße in Ihren eigenen Pool halten würden? Oder dass Sie morgens lieber zur Arbeit aufstehen würden, wenn das bedeutete, Hit-Songs aufzunehmen oder vor Filmkameras zu stehen? In der Rubrik "Prominenter Platz" sehen wir uns an, mit welchen Problemen Stars und Sternchen bei allem Ruhm und Reichtum trotzdem zu kämpfen haben.

Tina Knowles, Instagram-Mama

Mittlerweile gibt es viele Ratgeber, wie Eltern die Social-Media-Zeiten ihrer Kinder reglementieren können. Aber wo sind die Ratgeber, wie man die Nabelschnur zwischen den eigenen Eltern und Facebook & Co kappt? Bis die endlich kommen, tröstet es, dass sogar Star-Mamas vor Social-Media-Querschüssen nicht gefeit sind.

Ein Beispiel dafür ist Tina Knowles, Mutter der Sängerinnen Beyoncé und Solange Knowles und Ziehmutter von Musikerin Kelly Rowland. Zuletzt postete Mama Knowles ein Foto von Rowland und deren Familie auf Instagram. In der Caption zum Posting gibt sie zu, dass der Schnappschuss zuerst ohne Erlaubnis der Ziehtochter auf Instagram gelandet ist. Nachträglich hat sie eine Posting-Erlaubnis erhalten. Knowles sieht das Versehen mit Humor. "Wir Mamas machen diese Art von Dingen", schreibt sie in der Caption und haut, ganz Boomer-Elternteil, noch fünf Emojis dazu.

Auf der anderen Seite ist übrigens nicht alles schlecht, wenn die eigenen Eltern auf Social Media sind. Wenn Sie einen Push für Ihr Selbstbewusstsein brauchen, sollten Sie die Kommentare unter Fotos von sich lesen. Ich habe so zum Beispiel herausgefunden, dass ich "eine wunderschöne junge Frau" bin und aussehe "wie eine Prinzessin".



Cardi B kündigt ein zweites Baby an

Apropos Mamas: US-Sängerin Cardi B wird zum zweiten Mal Mutter. Das wissen wir, weil die Musikerin es so auf Instagram geteilt hat, wie wahrscheinlich auch Ihre ehemalige Schulkollegin Sabine: ein vorteilhaftes Foto von der Seite, bei dem der Babybauch im Fokus steht. Eine Hand auf der Baby-Kugel, damit auch dem Letzten klar ist, dass ein Menschen- und kein Burrito-Baby in diesem Bauch ist.

Cardi B hat ihre Ankündigung professioneller ausleuchten lassen als wohl die meisten ehemaligen Schulkolleginnen. Aber da ihr Bauch weiß angepinselt ist, wandern die Gedanken unwillkürlich zurück zu Nicht-Promi-Mamas. Ob Cardi B auch einen Gipsabdruck ihres Bauches machen lässt? Was würde sie damit machen? Was machen andere Frauen mit so einem Gipsabdruck? Viele Fragen, die Cardi B hier aufwirft. Eine ganz andere beantwortet sie noch im Instagram-Posting: Papa von Baby Nummer zwei ist auch Papa von Baby Nummer eins. Musikkollege Offset ist der Vater – obwohl Cardi B und er sich ja eigentlich im vergangenen Jahr scheiden lassen wollten.

Courtney Love streitet mit Olivia Rodrigo

Sie kennen Olivia Rodrigo, auch wenn Sie den Namen Olivia Rodrigo nicht kennen. Rodrigo hat mit "Driver's License" im Jänner einen der größten Musikhits der vergangenen Monate veröffentlich. Die US-Musikerin hat mittlerweile ein ganzes Album gedroppt – und damit den Zorn von Musikerkollegin Courtney Love auf sich gezogen. Das ist mal ein Zwist, den wohl niemand kommen gesehen hat.

Es geht dabei um ein Bild zu Rodrigos Konzertfilm "Sour Prom". Love sieht darin eine Kopie des Albumcovers zu "Live Through This" ihrer Band Hole. Mit Zwinker-Zwonker-Emojis – der Emoji-Watschen aller Passiv-Aggressiven – wies Love Rodrigo in einem Instagram-Posting auf die Ähnlichkeiten hin. Auf Facebook schrieb Love sogar: "Eine Idee zu stehlen und nicht um Erlaubnis zu fragen ist unhöflich." Wer hätte gedacht, dass Courtney "Ich werfe Make-up auf Madonna" Love Umgangsformen so wichtig sind. Bleibt abzuwarten, ob Brian de Palma sich einschaltet, um beide Frauen auf die Ähnlichkeit der Bilder mit seinem Film "Carrie" hinzuweisen. Vielleicht kommt auch Stephen King dazu, der die Buchvorlage geschrieben hat.

Madonna streitet mit Lil Nas X

Wo wir gerade bei Madonna sind: Auch die sieht sich kopiert. Nicht von Olivia Rodrigo, sondern von Lil Nas X. Der Musiker küsste bei einem Auftritt einen seiner Tänzer. Madonna teilte in ihren Instagram-Storys ein Foto ihres Bühnenkusses mit Britney Spears von 2003 – Kinder, die in diesem Jahr geboren worden sind, sind übrigens bald volljährig – und schrieb dazu: "Ich hab es zuerst gemacht."

Nur leider hat sie das nicht. Madonna hat eine andere Frau geküsst – als PR-Gag. Lil Nas X ist ein homosexueller junger Mann, der in der Vergangenheit immer wieder darüber gesprochen hat, wie schwer es ihm gefallen ist, sich zu outen. Für seinen Auftritt und vor allem den Kuss schlug ihm – obwohl wir übrigens 2021 haben – viel Hass entgegen. Nur weil Lil Nas X die Vorwürfe und Beleidigungen schlagfertig und gewitzt auf Twitter kontert, heißt es nicht, dass die Worte nicht darauf aus waren, zu verletzen und einzuschüchtern.

Schade, dass Madonna das bei ihrem Posting nicht bedacht hat. Statt kruder Vergleiche hätte sie Unterstützung posten können. Das wäre souverän gewesen. Nun wirkt Madonna ein bisschen verkniffen – fast so sehr wie Justin Timberlake, als sie seine Ex-Freundin geküsst hat.

Bill Cosby kommt frei

Das hier ist ein lustiges Format. Es soll Zerstreuung bieten und alle ein bisschen zum Lachen bringen. Deshalb dreht es sich um Stars und Sternchen und nicht um die großen politischen Themen.



Das Lachen über die Promis und ihre Umtriebigkeiten bleibt einem aber manchmal im Halse stecken. Zum Beispiel wenn feststeht, dass Bill Cosby nach einem Höchstgerichtsurteil aus der Haft entlassen wird. Führen Sie sich vor Augen, weshalb Cosby ursprünglich zu drei bis zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden war: Er soll eine Universitätsangestellte unter Drogen gesetzt und sexuell genötigt haben. Fünf weitere Frauen hatten im damaligen Gerichtsverfahren ähnliche Vorwürfe geltend gemacht – jedoch waren diese verjährt. Insgesamt sind 57 Frauen mit – größtenteils ebenfalls verjährten – Anschuldigungen gegen Cosby an die Öffentlichkeit gegangen. Lesen Sie das noch einmal: 57 Frauen berichteten von Übergriffen. Cosby ist nun entlassen worden – wegen Formalitäten.

Bella Hadid ist nicht wie wir

Damit diese Ausgabe von "Prominenter Platz" nicht so bitter endet, sollten Sie sich an eine Sache erinnern: Stars sind genauso wie wir. Bösartig, wenn sie zu lange zu viel Macht haben. Oft voller Liebe für die Elternfiguren in ihrem Leben – ob diese nun unerlaubt Bilder auf Instagram posten oder nicht. Und genauso wie wir freuen sich viele, wenn sie ein Baby erwarten. Nur Bella Hadid, die ist nicht so wie wir. Sie spielt den modischen Endgegner Hüfthosen auf der Schwierigkeitsstufe "superschwierig". (Ana Grujić, 2.7.2021)