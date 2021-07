In Wahrheit – Still ruht der See, 3 am Runden Tisch: Zwischen Kollaps und Zuversicht: Wer rettet das Klima?, Universum History: Afrikas Amazonen – Mit Radiotipps

20.15 KRIMI

In Wahrheit – Still ruht der See (D 2019, Miguel Alexandre) Eine Mutter findet in einem See nahe ihrer Siedlung die Leiche ihres Sohnes Marlon. Die Kommissare Judith Mohn (Christina Hecke) und Freddi Beyer ((Robin Sondermann) tauchen während ihrer Ermittlungen immer weiter ein in ein kriminelles Mileu, in dem es nicht nur um ein Verbrechen geht. Bis 21.45, Arte

20.15 IMMER EINE GAUDI

Wayne’s World (USA 1992, Penelope Spheeris) Zentrale Komödie der 90er-Jahre über die pubertierenden Heavy-Metal-Freaks Wayne (Mike Myers) und Garth (Dana Carvey) und ihre Freitagabend-TV-Show. Schräg und ex trem witzig, immer wieder. Bis 21.40, ZDF neo

Movieclips Classic Trailers

22.25 SÜDAFRIKA-THRILLER

Zulu – Blutiges Erbe (Zulu, F/SA 2013, Jérome Salle) Eine übel zugerichtete Leiche einer jungen Frau ruft die Ermittler Ali, Brian und Dan auf den Plan. War es ein politischer Mord oder ein Verbrechen im Drogenmilieu? Ali "Zulu" (Forest Whitaker) und Brian (Orlando Bloom) bekämpfen die zunehmende Gewalt in den Townships. Gewaltreiche Bilder, abgründiger Plot. Bis 00.05, 3sat

22.35 STREITGESPRÄCH

3 am Runden Tisch: Zwischen Kollaps und Zuversicht: Wer rettet das Klima? Bei Patricia Pawlicki diskutieren Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und Wolfgang Eder, Aufsichtsrat Infineon und Voestalpine. Bis 23.05, ORF 2

22.40 MUSIKDOKUMENTATION

The Doors – When You’re Strange James Douglas Morrison, kurz Jim genannt, starb 1971 in Paris aus ungeklärten Gründen. Die Dokumentation aus dem Jahr 2009 wurde von Tom DiCillo verfilmt und bietet dem Zuseher bislang unveröffentlichtes Archivmaterial der Liveauftritte und des privaten Umfelds der viel zu jung gestorbenen Musikers. Die Wiedergeburt einer Rock-Ikone. Bis 00.00, Arte

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Afrikas Amazonen Die westafrikanischen Agooji waren im 19. Jahrhundert die furchteinflößende weibliche Streitmacht des Königreichs Dahomey, des heutigen Benin. Von den Kolonialtruppen Frankreichs angegriffen, kämpft die weibliche Elitetruppe erbittert für die Freiheit ihrer Heimat, des letzten unabhängigen Königreichs Afrikas. Die Doku zählt die Geschichte der jungen Frau Sukeoun, die zu einer Agooji-Kriegerin ausgebildet wird. Bis 23.50, ORF 2

00.05 ROMANVERFILMUNG

Der Kameramörder (CH 2010, Robert Adrian Pejo) Zwei befreundete Paare verbringen ein Wochenende am Neusiedler See. Als der benachbarte Bauer erzählt, dass die drei Kinder seiner Schwester spurlos verschwunden sind, schlagen die Spannungen des Quartetts in Feindseligkeit um. Misstrauen und Anschuldigungen verwandeln den Ausflug in einen Albtraum. Mit Ursina Lardi, Dorka Gryllus, Merab Ninidze, Andreas Lust. Beklemmend. Bis 1.40, 3sat

Erleben ein gar heftiges Osterwochenende am Neusiedler See:_Andreas Lust und Dorka Gryllus in "Der Kameramörder", 00.05, 3sat Foto: ZDF, SRF/Cobra Film