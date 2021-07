Für: Kein Testloch im Sommer

Dreimal pro Woche – immer montags, mittwochs und freitags – wurden im vergangenen Semester Kinder und Jugendliche in der Schule getestet. Schülerinnen und Schüler wurden so zur am besten auf Covid gescreenten Gruppe in der Bevölkerung. Mit Beginn der Sommerferien fallen diese Tests weg. Nur in Wien sollen die Sechs- bis Zwölfjährigen weiterhin regelmäßig Corona-Tests absolvieren – zumindest dann, wenn sie ins Schwimmbad, in den Zoo oder in ein Kaffeehaus gehen wollen. Um Eltern das Testen der Kinder zu erleichtern, wurde der Anspruch auf die "Alles gurgelt"-Testkits von wöchentlich vier auf acht erhöht. In den Wiener Horten und Kindergärten wird auch im Sommer getestet.

"Kinder haben zwar oft weniger Symptome, aber sie bringen das Virus in die Familie", begründete Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) den Schritt. Denn nach wie vor seien besonders junge Eltern oft nicht geimpft.

Unterstützung kam vom Gesundheitsminister. Da im urbanen Raum das Testangebot ein gutes sei, begrüße er die Wiener Initiative, twitterte Wolfgang Mückstein. Auch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hieß den Vorstoß gut: Da in den Ferien nicht mehr an den Schulen getestet werde und der Ninja-Pass als Eintrittsnachweis auslaufe, drohe ein zweimonatiges "Testloch". Er verstehe, "dass sich Kinder testen müssen, wenn sie bestimmte Einrichtungen in Anspruch nehmen wollen, weil es nicht mehr automatisch an den Schulen passiert". Doch räumte Faßmann ein, über die verschiedenen Altersgrenzen für die Testpflicht in den Ländern nicht Bescheid zu wissen.

Überwachung von Varianten

"Wien nimmt aufgrund der Populationsdichte sicherlich eine Sonderposition ein. Dass man da besondere Schritte setzt, ist nachvollziehbar", sagt Florian Götzinger, Kinderinfektiologe an der Klinik Ottakring. In einer Großstadt könne sich die Delta-Variante rascher ausbreiten. "Screent man bei einer niedrigen Inzidenz Kinder mit Antigentests, wird man entsprechend auch eine hohe Zahl an falsch positiven Tests generieren", die man mit PCR-Tests überprüfen müsse, sagt er. Der Vorteil des PCR-Tests sei, per Sequenzierung auch den Virustyp überprüfen zu können. Damit könne man eine bessere Überwachung der Varianten gewährleisten.

Derzeit entfallen 42 Prozent der Infektionen auf die Delta-Variante. Von 233 aktiven Delta-Infizierten ist ein Viertel unter 18 Jahre alt.