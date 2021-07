Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Freundeskreis Türkise ORF-Stiftungsräte berieten mit Blick auf Generalswahl "die Zukunft des ORF" Keine erkennbaren personellen Festlegungen – Nächste Sitzung in zweieinhalb Wochen

TV-Tagebuch Die Gelsen kommen! "Guten Morgen Österreich" im ORF hilft Wer nicht bereit ist, präventiv eine halbe Zitrone, Zwiebel oder eine gekühlte Kartoffel an den See mitzunehmen, muss zur Linderung der Stichfolgen sehr kunstfertig agieren

ZDF-Neo-Serie "Loving Her": Hanna, Berlin und die Liebe In sechs kurzen Folgen wirft die Serie einen authentischen Blick auf das Liebesleben einer jungen lesbischen Frau in Berlin – ab Donnerstag in der Mediathek, am Samstag im TV

Blog: Ein Fall für die Wissenschaft Der ORF als "Public Value"-Champion: PR-Gag oder Gemeinwohlbeitrag? Der ORF steht vor einer schwierigen Aufgabe, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu digitalisieren

Jobrotation ORF besetzt mehrere Korrespondentenstellen neu Andreas Pfeifer übernimmt Leitung des Berlin-Büros – Paul Krisai ab Oktober neuer Büroleiter in Moskau – Marion Flatz-Mäser wechselt in die Schweiz

Radio-Tagebuch Auf die Plätzchen: "Extra Wow – Die 2 um 2" auf Radio Wien Ratte Rolf Rüdiger und ihr Bändiger Robert Steiner rücken im guten alten Radio Wien wieder zurecht, was unter der Woche aus allen Rudern gelaufen ist

Marketinggag "Bart und Loki": Disney+ kündigt "Simpsons"-Marvel-Hybrid an "Zwei glorreiche Halunken" hat im Streaming-TV am 7. Juli Premiere. Loki muss sich seinen bisher härtestens Gegnern stellen. Langzeit-Loki Tom Hiddleston macht die Stimme

Mysteriös Sebastian Fitzeks Thriller "Die Therapie" wird Amazon-Serie 2022 bei Prime Video – ein Psychiater sucht seine seit Jahren vermisste Tochter

DDR-Serie Netflix dreht in Berlin Spionageserie mit Jella Haase Achtteilige Produktion "Kleo" soll voraussichtlich 2022 zu sehen sein

Comedy Großes Liebeschaos in Hamburg – Amazon dreht deutsche Comedy-Serie "Love Addicts" soll 2022 mit acht halbstündigen Folgen bei Prime Video starten

Für Fans Sänger The Weeknd spielt in HBO-Serie über Kultführer mit R&B-Star offenbar auch Co-Produzent der Serie "The Idol" – Hatte zuvor schon kleinere Rollen in TV- und Streamingwelt übernommen



Schnulzenkapitän Florian Silbereisen verlängert Vertrag als "Traumschiff"-Kapitän "Kapitän Max Parger" zumindest bis 2024 im Einsatz – Künftig auch Oster-Specials und möglicherweise vierte Folge im Jahr

TV-Tipps Rush, Am Schauplatz über Jugendliche und Corona, Messner-Tragödie am Nanga Parbat – TV-Tipps für Donnerstag Talk im Hangar 7, Eco, Die Carolin-Kebekus-Show, Stöckl, Edelweiß – dazu die Radiotipps

Presse- und Meinungsfreiheit Slowenische Regierung erneut wegen Pressefreiheit kritisiert Bericht der Media Freedom Rapid Response nach Mission in Slowenien – Verschlechterung der Pressefreiheit unter Ministerpräsident Jansa – Kein sicherer Hafen für freie Medien mehr

Gewalteskalation Journalist und Aktivistin unter 15 Toten bei Schüssen in Haiti Anhaltende Gewalt in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince

Unternehmenszahlen dpa steigert Umsatz und Gewinn im Corona-Jahr 2020 Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der dpa-Gruppe leisteten erneut die Tochtergesellschaften und Beteiligungen

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!