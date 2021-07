Ab 5. Juli sollen dutzende Autos von Apple Maps sämtliche Straßen des Landes bildlich erfassen. Nicht nur für "Look Around", sondern auch für bessere Karten

Ein Apple-Maps-Auto bei seinen Runden in Frankreich. Ab 5. Juli soll es auch in Österreich losgehen. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS

Wenn von Apple-Autos die Rede ist, dann regt das schnell einmal die Fantasie vieler an. Doch nein, im Folgenden geht es nicht um elektrische oder gar selbstfahrende Gefährte des iPhone-Herstellers. Es gibt nämlich auch noch andere Apple-Autos, und zwar jene, die für den Kartendienst des Unternehmens ihre Runden drehen.



Aufnahmestart

Ab dem 5. Juli sollen dutzende Autos von Apple Maps ihre Runden durch Österreich ziehen. Ihr Ziel: sämtliche öffentlichen Straßen des Landes bildlich zu erfassen. Die Aufzeichnung sollen über mehrere Monate hinweg erfolgen, abgeschlossen sollen die aktuellen Runden dann Mitte Dezember sein.

In einem Pressegespräch betont das Unternehmen, dass diese Daten für mehrere Zwecke zum Einsatz kommen sollen. Da wäre einmal das Naheliegende, also Apples Street-View-Pendant "Look Around". Zudem soll auf Basis dieser Informationen aber auch die Kartenqualität verbessert werden. Es könnten also in Österreich künftig deutlich detailliertere Karten auf Apple Maps geben, wie man sie zum Teil schon von anderen Ländern kennt. Generell streicht das Unternehmen heraus, dass diese Daten die Grundlage für zahlreiche neue Features sind. Dass man hier jetzt schon in Österreich unterwegs ist, liege nicht zuletzt daran, dass das Land ein prioritärer Markt für Apple sei, heißt es.

Privatsphäre

Wie von Apple gewohnt, betont man, wie wichtig bei all dem die Wahrung der Privatsphäre sei. Insofern sollen sowohl Gesichter als auch Kennzeichen automatisch unkenntlich gemacht werden. Zudem sei es für die Nutzer möglich, gezielt Aufnahmen aus dem Datenmaterial entfernen zulassen, wenn sie die eigene Privatsphäre betreffen – also etwa das eigene Haus. Ähnliche Dinge kennt man bereits genauso von Google Maps. Zudem sollen die Autos von Apple Maps auch klar über eine entsprechende Aufschrift zu erkennen sein. Schwierigkeiten mit Datenschutzbehörden sind aber ohnehin nicht zu erwarten, immerhin hat Google sich mit diesen schon vor Jahren auf einen Modus geeinigt, an dem sich Apple nun orientieren kann.

Derzeit sollen sich die Aufzeichnungen auf die auf den Autos montierten Kameras beschränken. Backpacks oder andere Gerätschaften, wie sie etwa bei der Konkurrenz zum Einsatz kommen, sollen vorerst nicht genutzt werden. Auch Bildaufzeichnungen mit Flugzeugen seien momentan nicht geplant, unterstreicht Apple.

Und weiter?

Bleibt die Frage, wann all diese Aufnahmen schlussendlich in Apple Maps verfügbar sein werden. In dieser Hinsicht gibt sich das Unternehmen vage. Auf Nachfrage des STANDARD lässt man aber zumindest durchblicken, dass das wohl noch etwas länger brauchen wird. Die Aufarbeitung der Bilder dauere üblicherweise länger als nur "ein paar Monate". Zum Vergleich: Bei Konkurrent Google hatte es nach dem Street-View-Start rund ein Jahr gedauert, bis die ersten Bilder verfügbar waren. (Andreas Proschofsky, 1.7.2021)