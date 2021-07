Meine alte Wohnung ist nun schon seit ein paar Monaten zurückgegeben, die Übergabe verlief reibungslos. Nach zwei Jahren in einer 32 Quadratmeter großen Einzimmerwohnung kann man nicht erwarten, dass alles so neu und unverbraucht wie am ersten Tag aussieht. Da gibt es eben hie und da mal einen Fleck an der Wand (Erinnern Sie sich noch an die Riesenspinne?!) oder einen Kratzer im Holz. Der nette Herr, der die Wohnung abgenommen hat, sah das so wie ich.

Langes Warten auf die Kaution? Muss man sich nicht gefallen lassen! Foto: Getty Images

Ich bin also mit einem guten Gefühl aus diesem Mietverhältnis rausgegangen und checkte in den folgenden Tagen regelmäßig mein Konto, um die süßen Früchte des Halbwegs-Aufpassens in Form der beim Einzug geleisteten Kaution endlich entgegenzunehmen. Doch es kam nichts.

Kein Problem, es gab auch keinen akuten Notfall, also konnte ich etwas warten. Da ich aber auch nach zwei Wochen weder Geld noch Informationen bekommen hatte, fragte ich vorsichtig nach. Ohne jemals eine Antwort darauf zu erhalten.

Dieses Spiel ging ein paar Wochen so weiter. In unregelmäßigen Abständen bekam ich E-Mails des Assistenten, dass man sich bestimmt bald kümmern würde, er hätte aber selber keine Einsicht.

Kein Beispiel nehmen!

Nach zwei Monaten schließlich sah ich mich gezwungen, in einem etwas uneinfühlsameren Ton anzusprechen, dass er wahrscheinlich nichts dafürkönne, ich mir langsam, aber sicher papierlt vorkomme und rechtliche Schritte einleiten würde.

Wenige Tage später hieß es, dass mein Geld auf dem Weg sei. Eine Rechnung war gleich mit dabei für Reparaturen, die bei der Übergabe angesprochen, und auch für solche, die nicht angesprochen wurden. Beispielsweise für Glühbirnen, die ich kurz zuvor noch selber ausgewechselt hatte.

Meine Lust zu streiten ist allerdings nicht sehr ausgeprägt, also habe ich alles angenommen und war einfach froh, meine Kaution wiederzuhaben. Nehmen Sie sich kein Beispiel daran! Lesen Sie lieber nebenan nach, was man dagegen alles machen kann. Wenn ich das gewusst hätte ... (Thorben Pollerhof, 03.07.2021)