Inzwischen gibt es vier Tatverdächtige. Drei wurden festgenommen, einer wird per europäischem Haftbefehl gesucht. Die Diskussion dreht sich vor allem um eine Abschiebung

Die ersten beiden Tatverdächtigen dürften heute in U-Haft kommen. Foto: APA/MICHAEL GRUBER

Zu Wochenbeginn wurden die ersten beiden Tatverdächtigen in Bezug auf den Tod eines 13-jährigen Mädchens festgenommen. Seither befinden sie sich in Haft. Heute soll gerichtlich entschieden werden, ob die beiden afghanischen Staatsbürger – der 18-Jährige war mehrfach straffällig, der 16-Jährige laut bisherigen Informationen unbescholten – in Untersuchungshaft kommen. Einen solchen Antrag hat die Staatsanwaltschaft gestellt.

Am Mittwochabend nahm die Polizei den dritten Tatverdächtigen fest. Der 23-jährige Afghane wurde im Mai 2020 wegen geschlechtlicher Nötigung, Körperverletzung und versuchter schwerer Nötigung verurteilt. Ein vierter Tatverdächtiger, ein 22-jähriger Afghane, wird inzwischen per europäischem Haftbefehlt gesucht. Er wurde bereits dreimal gerichtlich verurteilt, unter anderem im Februar 2020 wegen Suchtgifthandels.

Ein Blick zurück

Diskutiert wird derzeit vor allem die Asylhistorie des 18-Jährigen und warum dieser trotz mehrfacher Straffälligkeit nicht eher abgeschoben wurde. In seiner Wohnung sollen dem dem Mädchen Drogen verabreicht worden und es soll zu "schweren strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität" gekommen sein.

Der junge Mann kam im Jahr 2015 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Österreich und stellte einen Asylantrag. Ein Jahr später erhielt er subsidiären Schutz. Dann wurde er dreimal gerichtlich verurteilt, unter anderem wegen Suchtgifthandels und räuberischen Diebstahls. Wegen seiner Vorstrafen verlor er seinen Schutzstatus im Oktober 2019. Da er zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig war, wurde er nicht abgeschoben. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) sprach eine Duldung aus. Gegen den Verlust seines Asylstatus wehrte sich der Asylwerber vor dem Bundesverwaltungsgericht.

Laut Verwaltungsrechtler Peter Bußjäger hätte dort nach sechs Monaten entschieden werden müssen, wie er im Ö1-"Morgenjournal" sagt. "Insoweit sehe ich das Bundesverwaltungsgericht in der Pflicht, dass es über diese Entscheidung seit dem Zeitpunkt, als die Beschwerde anhängig gemacht wurde, ich glaube im Jahre 2019, hätte befinden müssen ", sagt er. Das ist aber nicht passiert. Heuer erreichte der Betroffene die Volljährigkeit und hätte abgeschoben werden können. Laut Bußjäger zählt aber nicht nur das, sondern eben auch die Aberkennung des Schutzstatus. Die sei noch vom Gericht zu klären gewesen. Zwar hätte das BFA einen Fristsetzungsantrag einbringen können, wie der Jurist ausführt. Darauf verweist auch das Gericht selbst. Ob das aber auch zu einer Beschleunigung des Verfahrens geführt hätte, ist für Bußjäger ungewiss.

Den Grünen ist die ÖVP zu schnell

In der Sache tun sich auch in der türkis-grünen Regierung unterschiedliche Zugänge auf. Während die Partei um Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einmal mehr volle Härte bei Abschiebungen fordert und sich auf die Justiz einschießt, versuchen die Grünen ein Stück weit auf die Bremse zu treten. Zwar sagt auch Justizministerin Alma Zadić, dass Asylwerber, die "schwere Gewaltverbrechen" begehen, das Land verlassen müssten. Aber die Ressortchefin betont auch: "Ich werde diesen erschreckend brutalen Fall nicht politisch instrumentalisieren."

Für den grünen Mandatar Georg Bürstmayr, zuständig für Sicherheit und Asylpolitik, ist es ein Vorfall, der ihn persönlich mitnimmt. "Solange ich das bei mir merke, versuche ich keine politischen Entscheidungen zu treffen", sagt er im Ö1-"Morgenjournal". Er möchte sich in aller Ruhe zusammensetzen und sich die Rechtslage anschauen, um zu eruieren, was man verbessern könne. Für die raschen Forderungen des Koalitionspartners zeigt Bürstmayr "Verständnis", er hält sie nur für verfrüht. Der Rechtsanwalt mit Asylschwerpunkt kenne den Akt des 18-jährigen Tatverdächtigen nicht, daher könne er auch nicht beurteilen, ob die Justizministerin die Dienstaufsicht ins Spiel bringen müsse, wie die ÖVP das am Donnerstag gefordert hat. "Nach den Informationen, die mir vorliegen, hätte das Bundesverwaltungsgericht selbst eine rasche Abschiebung gar nicht bewerkstelligen können, weil die vom vorgelagerten Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl gar nicht verfügt worden ist." (Jan Michael Marchart, 2.7.2021)