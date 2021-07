Umweltgipfel Schwarzenegger: "Wir können es schaffen!"

Anna Caroline Kainz



Am Donnerstag fand Arnold Schwarzeneggers Austrian World Summit in Wien statt. Der Schauspieler und Politiker sprach in seiner Rede vom gemeinsames Handeln gegen die Klimakrise. Klimaaktivistin Greta Thunberg, die per Video zugeschaltet war, kritisierte die leeren Worthülsen der Politiker